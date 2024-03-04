В челябинском кафедральном соборе начали монтировать мозаику

Красочные панно привезли из Беларуси

Мозаичные композиции «Христос во гробе» и «Литургия святых отцов» доставили из Минска для строящегося храма Рождества Христова на северо-западе Челябинска. Над украшением жертвенника и алтаря трудились почти 30 мастеров, рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.





Композиции собирают вручную из камней разного размера. Элементы мозаичного фона подбирали по целому ряду критериев: от формы и размера до особых сколов. Как отмечает руководитель мастерской в Минске, художник-стенописец Дмитрий Кунцевич, оба полотна достаточно сложные и требуют от художников высокой квалификации. Кропотливая работа заставляла мастеров проявлять предельные сосредоточенность и терпение — один только лик могли собирать в течение целого месяца. Сейчас началась установка готовых композиций: художники-мозаисты в течение десяти дней будут монтировать фрагменты мозаичных полотен и зашьют швы.





Напомним, что ранее корреспонденты информагентства понаблюдали за возведением в храме иконостаса. Планируется, что прихожане переступят порог храма к празднику Пасхи.