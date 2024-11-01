В Челябинске возобновились работы по росписи сводов нижнего храма кафедрального собора Рождества Христова

После окончания работ прихожане смогут любоваться сюжетами из Ветхого Завета

Крестильный нижний храм освятили в честь святого князя Владимира и открыли для доступа прихожан в апреле 2024 года. С тех пор в храме на постоянной основе по расписанию идут службы, доступ для прихожан открыт практически каждый день.

Многие отметили, что своды нижнего храма сияют белоснежной чистотой и немного выбиваются из общей концепции оформления собора. Оказалось, все верно — высокие потолки здесь готовили к росписи.









В начале недели в южной части нижнего храма установили строительные леса, сделали надежное ограждение, и сегодня артель художников-иконописцев под руководством Алексея Вронского приступила к работам по росписи сводов.





«Концепция росписи сводов утверждена заранее и посвящена сюжетам Ветхого Завета. Мы уже работаем над фрагментами росписи, которые расскажут о первых днях сотворения мира. Эту часть работ мы планируем закончить к Новому году. Потом перенесем строительные леса в северную часть храма, где планируется рассказать историю о пророке Моисее», — рассказывает Алексей Вронский.





Центральные своды храма, расположенные над гигантской крестильной купелью, будут посвящены сюжетам обряда крещения.





Артель художников работает в челябинском соборе не впервые. Именно эти мастера трудились над росписями в алтарной части храма весной нынешнего года. Алексей Вронский приглашает в артель только лучших специалистов из разных уголков страны. В этот раз для работы в Челябинске собрались художники из Москвы, Сергиева Посада, Санкт-Петербурга, Макеевки и других.









Каждый художник четко представляет круг своих задач и старается выполнить работы максимально качественно и быстро.





Кто-то работает над живописными орнаментами, кто-то пишет фигуры людей и животных, кто-то занимается позолотой.

«На первом своде храма у нас сотворение духовного мира. Следом идет сотворение земной тверди, воды, рыб, птиц, человека. Рисунки пока наносим схематично. Потом будет процесс позолоты и уже после — окончательная цветная роспись», — рассказывает художник Дмитрий Король из Макеевки.





При росписи сводов храма используются силикатная основа и краски, что позволит в течение десятилетий сохранять живопись в целости и сохранности. Кроме того, такой вид иконописи хорошо переносит влажную уборку, допускает безболезненное удаление копоти от свечей.

Добавим, что богослужения в храме не прерываются, прихожане с пониманием относятся к работе мастеров, стараются в чем-то помочь.

В день памяти первого иконописца апостола Луки иеромонах Гедеон Фоменко, клирик кафедрального собора Рождества Христова, рассказал о работе крестильного храма.





«Помещение храма мы будем перекрывать фрагментарно, чтобы не прерывались богослужения. Для многих людей наш храм уже стал домом, им было бы сложно отказаться от посещения служб. Помимо богослужений у нас в храме проводятся еженедельные евангельские беседы. Также у нас создается приходской хор, проводятся спевки коллектива», — подчеркивает отец Гедеон.





Работы по росписи сводов нижнего храма нового кафедрального собора Рождества Христова планируется завершить к празднику Пасхи.

Автор: Людмила Ковалева