Открытие нижнего храма стало для челябинцев настоящим подарком в Вербное воскресенье

Они поделились своими впечатлениями

Южноуральские православные с особым трепетом следят за всеми этапами строительства кафедрального собора Рождества Христова. Сегодня состоялось знаковое событие — освящение крестильного (нижнего) храма. Главный архитектор храма рассказала, в чем его уникальность, а верующие поделились своими впечатлениями. Подробнее в нашем репортаже.



«Храм — это дом Господа. Поэтому каждый элемент храма имеет очень глубокое, смысловое значение. Именно поэтому работа нами производилась чрезвычайно тщательно и бережно», — комментирует главный архитектор храма Кира Мачавариани.





Главной особенностью храма является то, что он является крещальным и основные Таинства, которые будут в нем происходить — это Таинства Крещения.



«Крещение — основное Таинство, с которого начинается возрождение души, что особенно важно для православного человека»,— рассказывает Кира Мачавариани.

В центре нижнего храма расположена купель. Она облицована натуральным камнем, с детальной резьбой, на боковых поверхностях купели изображены евангельские сюжеты. Внутри купель выполнена с использованием смальты и имеет форму креста. В интерьерах храма использовано 14 типов натурального мрамора, растительный орнамент, который присутствует во многих элементах декоративного убранства, также символизирует возрождение жизни.





Здесь создано пространство, образованное сводами и арками. Свод показывает переходный этап от мира земного к миру божественному. В цветовом решении использованы несколько оттенков бордового и синего.

«Мы всегда видим Христа на изображениях именно в этих цветах. Бордовый символизирует жизнь человеческую, а синий — божественный мир», — объясняет главный архитектор.





Приятно было наблюдать за радостными лицами прихожан, которые собрались перед храмом. Они поделились с нами своими эмоциями.

«С самого начала строительства мы очень ждали этого момента. Были в храме, когда были сваи. Потом здесь проходил потрясающий концерт, выступал хор. Я была на освящении крестов. Очень ждем открытия большого храма, основного», — делится Мария.

Напомним, что на площадке перед собором сегодня было более 3000 горожан. Верующие могли исповедоваться и причаститься.

«Ощущение Божественной энергетики, сильной и мощной. Мне кажется, это ощущается сегодня, каждым человеком, который здесь присутствует», — говорит Евгения.

По завершении литургии на площади началась праздничная программа с мастер-классами для детей, концертом духовной музыки, а также постными угощениями и памятными подарками для всех.