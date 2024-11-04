В Челябинске верующие отметили День Казанской иконы божией матери

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе прошли праздничная литургия и благодарственный молебен

Сегодня, 4 ноября, православные христиане отмечают День Казанской иконы божией матери. Образ считается символом Дня народного единства. В праздничный день в челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе прошли божественная литургия и благодарственный молебен. На службе побывала и наш фотокорреспондент.

Божественную литургию возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

После торжественной службы состоялся благодарственный молебен. Духовенство и прихожане благодарили Богородицу и просили о заступничестве для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.





«Казанскую икону Божьей Матери называют иконой Победы. В годы Смутного времени она стала полковым образом народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и в 1611 году была принесена под занятую польско-литовскими интервентами Москву. Именно через эту икону после трехдневной молитвы и поста всего русского войска осенью 1612 года Пресвятая Богородица помогла освободить Москву от захватчиков»,— напомнили в Челябинской митрополии.

Кстати, известна икона не только своим заступничеством, но и исцелениями. Многие молятся перед ней об избавлении от различных недугов.

После праздничной службы для прихожан провели экскурсию по Музею истории православия на Южном Урале. Им рассказали об истории Казанского образа, Смутном времени, значении Минина и Пожарского в истории России, а также о единстве российского народа.

Подробнее об иконе читайте в нашем отдельном материале.