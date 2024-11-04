День Казанской иконы божией матери отмечают православные 4 ноября

Она считается символом Дня народного единства

Сегодня, 4 ноября, православные христиане отмечают День Казанской иконы божией матери. Верующие вспоминают победу русских войск над поляками в 1612 году, одержанную, как считается, с помощью обретенной иконы. Подробнее об этом — в материале ИА «Первое областное».

История обретения иконы и спасения России

В 1579 году в Казани бушевал страшный пожар, который уничтожил часть города и половину кремля. В этом пожаре была утеряна икона божией матери. Вскоре после того, как город начали восстанавливать, девятилетней девочке Матроне во сне явилась Богоматерь и указала место, где находится икона. Среди кучи пепла девочка с матерью действительно нашли ее. Икону было решено перенести в Благовещенский собор, где она получила славу целительницы.

По преданиям, Казанская икона божией матери не раз спасала Россию от иностранных завоевателей. В первый раз это произошло 4 ноября 1612 года: Минин и Пожарский долго молились перед иконой, а затем отправились освобождать Родину от польско-литовского войска. И победили. В честь этого события сначала отмечали День воинской славы России, а позже — День народного единства, символом которого и стала икона.

Второй раз икона спасла Россию уже при Петре I. Перед Полтавской битвой царь долго молился Богоматери о победе, и его войско разгромило врага. После Петр I начал строительство Петербурга, и первые три заложенных камня освятил именно этой иконой.

В третий раз Казанская икона Божией матери помогла русским войскам в Отечественной войне 1812 года. С тех пор ее стали называть главной заступницей русской земли.

Богослужения

4 ноября в храмах проходят ранняя и поздняя литургии. Традиционно верующие благодарят икону за заступничество и просят ее об исцелении. Считается, что образ помогает избавиться от болезней глаз.

Божественная литургия проходит сегодня и в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в Челябинске. После службы состоится Крестный ход вокруг собора и особый молебен.