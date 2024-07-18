В Челябинске в парке Гагарина демонтируют конструкции старой площадки «Гулливер»

Как выглядит сейчас любимое место отдыха — в нашем фоторепортаже

В Челябинске в парке Гагарина демонтируют конструкции старой площадки «Гулливер»: разбирают малые архитектурные формы, снимают старую плитку и асфальт. Работы по сносу построек и расчистке территории для нового строительства — в самом разгаре. Подробности — в нашем фоторепортаже.





В парке Гагарина на площадке «Гулливер» работает техника: ее задача — максимально расчистить территорию для выполнения новых строительных работ.





Следующим этапом после расчистки территории станет прокладка инженерных сетей. Напомним, проект реконструкции ПКиО на космическую тематику был презентован администрацией Челябинска в мае. Он включает в себя масштабные работы по преображению парка.





Ключевая тема проекта реконструкции ПКиО — космос, и ее отражение можно будет найти по всей рекреационной зоне. В планах сначала обновить детскую игровую площадку «Гулливер». Уже в этом году ко Дню города открыть часть территории.

Проект, созданный в Челябинске, поддержал губернатор Алексей Текслер. Следующим этапом станет реновация других частей парка — с сохранением любимых символов и обновлением их с учетом современных тенденций. А пока мы можем наблюдать только начало работ по утвержденному проекту.





Парк Гагарина был основан в 1934 году. Его реновация как раз выпадает на «круглую дату» — 90‑летие парка. Основные идеи, заложенные в концепцию, — вернуть тему космоса, создать удобную и функциональную зону для детей от нуля до 14 лет и наполнить ее возможностями для развития. Подробнее о проекте мы писали ранее.

В сентябре, ко Дню города 2024 года, откроют зону с аттракционами для детей разных возрастов. Кроме одного, появившегося в прошлом году, все остальные 12 будут новыми и в космической теме. К Новому году ожидается появление катка, чтобы челябинцы провели там праздники.