В Челябинске провели антитеррористический фиджитал-турнир «Напарники»

В нем участники сразились в компьютерном шутере CS:GO, а затем провели бои в виртуальной реальности

В Челябинске состоялся необычный киберспортивный турнир «Напарники», который прошел в инновационном фиджитал-формате. Мероприятие собрало более 20 команд и стало важной частью комплексного плана противодействия идеологии терроризма в регионе, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнир собрал более 20 команд и прошел под девизом «Шутеры против шутинга» — стреляй в игре, а не в жизни. Соревнования прошли в два этапа: сначала участники сразились в популярной компьютерной игре-шутере Counter Strike 2, а затем встретились лицом к лицу в виртуальной реальности — VR-симуляторе Portal Strike.

«Это не первый наш подобный опыт: работа в этом направлении ведется уже два года, а сам проект существует более пяти лет. Особенностью этого турнира стало то, что мы его проводили при активном сотрудничестве с Антитеррористической комиссией Челябинской области. Кроме того, мы работаем по проекту фиджитал и киберспорт, не берем взносы с участников. Стараемся, чтобы ребята больше общались друг с другом, находим для них площадки, договариваемся с партнерами и всячески организовываем им досуг», — пояснил Владимир Штайнер, организатор фиджитал-турнира.

На вопрос о том, какой формат больше нравится самим участникам, Владимир ответил, что мнения разделяются.

«Для кого-то VR — это вообще первый опыт в жизни. Но большинство ребят, которые приходят на наши мероприятия, — уже наши постоянные участники. Многие из них здорово проявляют себя в киберспортивных дисциплинах и пока не очень разбираются в том, как действовать сообща в VR», — добавляет Владимир Штайнер.





Организаторы уже пробовали разные форматы. Например, для студенческих отрядов они проводили лазертаг, но столкнулись с проблемой: в городе физически нет большой площадки, где одновременно есть и компьютеры, и полигон.

Первое место на турнире заняли студенты УрГЭУ (Уральского государственного экономического университета). Организаторы намерены продолжать проводить подобные турниры, знакомя студентов с форматом фиджитал.

Напомним, что ранее в Челябинске был открыт крупнейший на Урале фиджитал-центр. Он совмещает в себе спортивные площадки и интерактивную зону для занятий. Открыт он был по инициативе губернатора региона Алексея Текслера.

Фиджитал-спорт — это современное спортивное направление, в котором участники сначала соревнуются на игровых консолях, а затем борются за победу на спортплощадке. В 2023 году была основана Всероссийская федерация фиджитал-спорта, которую возглавил известный российский гимнаст олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Развитие фиджитал-направления — часть госпрограммы «Спорт России», призванной вовлечь в активный образ жизни как можно больше людей.