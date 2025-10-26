Модные дизайнеры рассказали, как сделать региональный бренд легендарным

Представители известных марок встретились на женском форуме «Стальное кружево Урала» в Челябинске

В Челябинске стартовал второй день V Всероссийского открытого женского форума «Стальное кружево Урала». Начался он с открытой дискуссии «Женский креатив: холодный расчет», которая собрала известных дизайнеров из Челябинской области и Екатеринбурга, а также представителей модных брендов — таких, как лимонад Lapochka. Участники дискуссии рассуждали, как сделать региональный бренд легендарным, то есть популярным за пределами родного края, передает корреспондент «Первого областного».





«Вся креативная индустрия строится вокруг человека, который создает команду и ведет за собой. Если мы посмотрим на великие дома моды, в центре их индустрии всегда стоит личность. Нужно быть таким человеком, который любит свое дело и ведет за собой», — дала совет начинающим мастерицам председатель оргкомитета форума «Стальное кружево Урала», общественный деятель Ирина Текслер.

Ирина Текслер отметила позитивное качество южноуральцев: у нас нет пренебрежения к местным дизайнерам, мы, напротив, настроены патриотично по отношению к южноуральским брендам.

«И это важно — изжить периферийное мышление. Это мы — настоящая Россия. А столица черпает вдохновение в регионах», — подчеркнула она.

Популярный дизайнер София Енидунаева рассказала, как начинала отшивать юбки на небольшом производстве в Кыштыме, а недавно открыла свой шоурум в столице Франции — Париже, и как, выйдя на рынок Китая, задумалась о популяризации южноуральских мотивов в одежде.

Создатель бренда Beatiful Criminals Ирина Матюшенко напомнила о популярности «русского кода» в мировой моде и о сегодняшнем высоком спросе на русское, в том числе моду на кокошники.

«Быть русским классно. Транслировать культурный код России модно. Тем более сейчас, когда он на пике популярности», — заметила Ирина Матюшенко.

Также дизайнер открыла тайну своего взлета.

«Запланировать популярность нельзя. Я просто делала свое дело. Когда я начинала, в моде было все бежевое. Я решила сделать наоборот: дерзко и ярко. И через три года проснулась знаменитой», — рассказала Ирина.

Безумную популярность бренду Selsovet принес вязаный свитер «СССР», который министр иностранных дел Сергей Лавров надел на встречу с американцами на Аляске.



«Идея была не новой. Нечто подобное уже на рынке существовало. Но мы сделали свой апгрейд: вырвали молнию, а в воротник, чтобы он стоял, вставили нитки нейлона», — рассказала о создании модной легенды основатель бренда Selsovet Екатерина Варлакова.

Свалившуюся на дизайнера популярность можно назвать стечением обстоятельств, однако директор Агентства креативных индустрий Челябинской области Ирина Чиркова с этим не согласна.





«Многие из вас говорят о счастливой случайности. Но за случайностью стоит большая работа», — подчеркнула она.

Основатель имидж-клуба «Светлана» Светлана Клименко рассказала о том, как дизайнерам бывает непросто донести свой продукт до широкого потребителя. И о том, как придумала фестиваль «Платье города», а спустя почти четверть века вывела его на улицу в виде «Парада моды на Кировке».

Спикеры пожелали молодым дизайнерам верить в собственные силы и искать себя в творчестве.

Кстати, на форуме одежду местных дизайнеров можно приобрести в маркет-зоне.