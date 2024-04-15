В Челябинске определили самых быстрых легкоатлетов на «Кубке юных чемпионов»

Состязания прошли среди детей до 10 и 12 лет

В южноуральской столице стали известны победители и призеры «Кубка юных чемпионов» по легкой атлетике. Во всероссийских соревнованиях выступили дети в двух возрастных категориях — до 10 и 12 лет. Они состязались в беге на дистанциях 60, 200 и 400 метров. В Челябинск прибыли участники из Московской, Оренбургской и Курганской областей, а также гости из ХМАО и Республики Башкортостан, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На церемонии открытия участников соревнований приветствовали первый заместитель министра физической культуры и спорта Челябинской области Анна Кодина, руководитель департамента по коммуникации и организации мероприятий Фонда поддержки спорта Татьяна Мельникова, президент Федерации легкой атлетики Челябинской области Семен Михайлов и другие почетные гости.

Юные чемпионы определились на трех дистанциях, 60, 200 и 400 метров, в двух возрастных категориях — до 10 лет и до 12 лет. Причем пришли поддержать атлетов звезды южноуральского спорта — титулованные и известные в регионе спортсмены.

Выводили на старт юных легкоатлетов участники Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы Светлана Сосновская и Виталий Сырников (оба — плавание), Ольга Иванова (тхэквондо), Денис Ярцев (дзюдо), Эдуард Абзалимов (бокс), Таисия Киреева (самбо), Дарья Терехова (легкая атлетика).

Ну и, конечно, Евгения Зинурова. Именно она и стала идейным вдохновителем и инициатором проведения таких состязаний.

В состязаниях среди девочек до 10 лет обратила на себя внимание Юлия Тихонова из Электростали. Юная спортсменка из Московской области уверенно выиграла забеги на 60 и 200 метров. Удивительно то, что занимается легкой атлетикой Юлия с августа прошлого года.

«Ей сейчас 9 лет, но она уже грезит легкой атлетикой. Хочет стать большой чемпионкой. К сожалению, в этом возрасте в России проводится не так много соревнований по легкой атлетике. Поэтому, когда увидели в интернете, что в Челябинске организуют турнир среди юных спортсменок, тут же решили заявиться», — рассказала корреспонденту Первого областного мама легкоатлетки Елена Тихонова.

Все победители и призеры получили уникальные медали, изготовленные златоустовскими мастерами. Были здесь и слезы грусти от неудач, и яркие эмоции радости от побед. Приятно удивило и то, что состязания вызвали большой интерес у зрителей — в УСК УралГУФК был аншлаг.

Причем на этих самых трибунах были не только участники и их родители, но и юные любители спорта. Они еще совсем маленькие, и им рано выходить на старт легкоатлетических состязаний.

«Папа, я тоже хочу бегать, я самый быстрый», — сказал мне сын. И, уже выйдя на улицу, подтвердил на практике, что готов хоть сейчас бросить вызов в скорости участникам «Кубка юных чемпионов». Собственно, для того эти состязания и проводились, чтобы вызвать интерес к бегу у юных ребят.





Состязания прошли при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики, Федерации легкой атлетики Челябинской области, а также Фонда поддержки спорта.

