В Челябинске объявили победителей Всероссийского конкурса «Студенческий ТЭФИ»

Номинанты получили фирменную статуэтку и «золотой» диплом

Сегодня, 24 апреля, в ЮУрГУ объявили победителей юбилейного Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». Победителям в 10 номинациях фирменные статуэтки и «золотые» дипломы вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В этом году на конкурс поступило 434 работы из 49 российских вузов, он собрал участников из 32 городов. Лидерами по количеству представленных на конкурс работ стали Москва — 147, Санкт-Петербург — 64, Новосибирск — 39 и Челябинск — 26. Студенческие конкурсы оценивали члены жюри — известные телеведущие, режиссеры и продюсеры: Юрий Быков, Дмитрий Табарчук, Дмитрий Грачев, Иван Цыбин, Юрий Коробейников, Эльмира Эфендиева, Александр Швыдкой и другие.

Победителей определяли в 10 номинациях: «Документальный фильм», «За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения», «Режиссер телевизионной программы/фильма» и другие.

Церемония награждения прошла в Южноуральском государственном университете. Ее предваряла большая работа, в том числе уже и в Челябинске. Сегодня финалисты проектов вместе с экспертами обсуждали образование в журналистике и сфере блоггинга, а также узнали о тонкостях киноиндустрии от создателей громких фильмов.

Президент Фонда «Академия Российского телевидения», специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что был в Челябинске 50 лет назад. Конечно, город очень изменился, но и сейчас он знаменит своими музеями и театрами. Мэтр подчеркнул, как приятно проводить такой масштабный проект в столице Южного Урала и поблагодарил губернатора Алексея Текслера за эту возможность. Он подчеркнул как важно, что десять лет лучшие студенты, которые увлекаются телевизионным творчеством, представляют свои работы на конкурс «Студенческий ТЭФИ».

«Даже когда вы смотрите в свои смартфоны, вы смотрите телевизионную картинку. И не верьте, что нейросети нас заменят! Главное творчество — это то, что делают люди», — сказал он.

С ним согласился и Алексей Текслер.

«Я хотел бы поблагодарить "Академию Российского телевидения" за то, что доверили нам провести десятую церемонию. Я уже в кулуарах сказал, что мы готовы на ежегодной основе это делать. Для нас это почетно. Наши вузы, вчера ЧелГУ, сегодня — ЮУрГУ, принимали на своих площадках мероприятия премии. И у нас действительно очень творческие студенты. Мы — патриоты, мы — опорный край державы. Мы много делали, делаем и будем делать для того, чтобы наша страна процветала. И здесь нет мелочей. И телевидение, и то, как рассказывать людям о том, что происходит вокруг, это очень важно», — подчеркнул губернатор.

Победитель в номинации «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ» Институт кино и телевидения (ГИТР), Москва, с работой «Курьер»

Победитель в номинации «ЗВУКОРЕЖИССЕР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ/ФИЛЬМА» Вялова Полина, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Москва, с работой «Вспышки»

Победитель в номинации «ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЮЖЕТ» Сибирский федеральный университет, Красноярск, с работой «Красноярский музыкант печатает 3Д-портреты»

Победитель в номинации «РЕПОРТЕР», Маргарита Михайлова, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, с работой «Кибермошенники начали использовать дипфейк голоса»

Победитель в номинации «ОПЕРАТОР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ/ФИЛЬМА» Коган Денис, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., Саратов, с работой «Ordinarius»

Победитель в номинации «ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ», Южно-Уральский государственный университет, Челябинск с проектом «Это твой выбор». (Ребята дали нам интервью, читайте его завтра — прим. авт.)

Победитель в номинации «РЕЖИССЁР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ/ФИЛЬМА» Данил Акутин Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Москва, с работой «Я любила трубача»

Победитель в номинации «ПРОДЮСЕР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ/ФИЛЬМА» Вероника Кузнецова, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Москва, с работой «От тебя пахнет пловом»

Победитель в номинации «АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ» Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения" (СПбГИКиТ), Санкт-Петербург с работой «Когда выпадет снег».

Специальное упоминание жюри в номинации «РЕЖИССЁР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ/ФИЛЬМА» Игорь Ткаченко с работой «Миша Мардохей», Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения" (СПбГИ¬КиТ), Санкт-Петербург.





Специального упоминания жюри также удостоились:

Документальный фильм — «Попова, 35» Новосибирский национальный исследовательский государственный университет г. Новосибирск

Информационный сюжет — «Ночью — танцор в клубах, днём — преподаватель каратэ: история Артурио Мощного», Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

Информационный сюжет — «Нелли», Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь

Режиссер телевизионной программы/фильма — Шарифов Пайрав «Унгерия» Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ), г. Санкт-Петербург

Режиссер телевизионной программы/фильма — Чигирова Софья «Вселение», Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, (СПбГИКиТ) г. Санкт-Петербург

Оператор телевизионной программы/фильма — Размадзе Александра «Меня зовут Имина», Институт кино и телевидения (ГИТР), г. Москва

Анимационный фильм — «Цмок» Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ), г. Санкт-Петербург

За вклад в развитие профессионального образования в области телевидения отмечена учредитель фонда социальных культурных и образовательных инициатив 2020, общественный деятель Ирина Текслер.

Всероссийский телевизионный конкурс «Студенческий ТЭФИ» проводится с целью выявления и поощрения наиболее значимых студенческих работ и студентов.