Продюсер «Слова пацана» провел мастер‑класс для челябинских студентов

Финалисты «Студенческого ТЭФИ» узнали, нужно ли журналистское образование блогерам

Сегодня, 24 апреля, в ЮУрГУ в рамках конкурса «Студенческий ТЭФИ» прошел мастер-класс члена Академии российского телевидения Дмитрия Табарчука. Продюсер рассказал челябинским студентам, как проходили съемки известных российских сериалов. Участники обсудили с экспертами новые тренды в журналистском образовании, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский продюсер Дмитрий Табарчук стал одним из членов жюри Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ» . На своем мастер-классе он рассказал о съемках сериалов «Слово пацана», «Молодежка», «Ранетки» и «Кадетство». Студенты также увидели документальный фильм, как снимался сериал «Мастер», про гоночную команду «КАМАЗ».

«Я искренне и от всей души поделился с земляками своим опытом, который, как мне кажется, говорит о том, что никогда не надо бояться что-то менять в своей жизни, никогда не надо бояться каких-то высот, которые кажутся далекими и непонятными. С другой стороны, всегда важна командная работа, потому что кино — это командная работа. И важна химия, которая возникает между членами твоей команды»,

— рассказал Дмитрий Табарчук.

По словам заведующей кафедрой «журналистики, рекламы и связи с общественностью» ЮУрГУ Людмилы Шестеркиной, такие мастер-классы позволяют студентам понять себя, узнать, ту ли профессию они выбрали.

«Сейчас нам нужны классные медиаспециалисты. Тех, кто пишет, снимает, потому что он так захотел, очень много. А нам нужны люди, которые помогут нам разобраться в медиапространстве профессионально. Для этого такие мастера, как Дмитрий Табарчук, и выступают»,

— отметила Людмила Шестеркина.

После увлекательного мастер-класса студенты посетили круглый стол. Эксперты вместе с учащимися пытались выяснить, нужно ли журналистское образование в эпоху блогинга.

Со студентами пообщались президент фонда «Академия российского телевидения» Михаил Швыдкой, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, ректор Института кино и телевидения (ГИТР) Юрий Литовчин, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер и блогер Роман Розанов.

«Даже признанные журналисты продолжают всю жизнь учиться. Невозможно все время сидеть на одной теме, нужно развиваться. Я сама всю жизнь учусь, и невозможно научиться чему-то на курсах, обучать должны профессионалы. Люди, работающие в журналистике, постоянно повышают уровень своего образования. Я бы отметила, в журналистике важна прежде всего мораль и большая ответственность. Блогеры могут использовать непроверенную информацию, в отличие от журналистов»,

— отметила Ирина Текслер.

Напомним, что уже сегодня, 24 апреля, на площадке ЮУрГУ станут известны победители Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». В этом году на конкурс поступило 434 работы из 49 российских вузов, он собрал участников из 32 городов. Ранее мы подробно рассказали об участниках и жюри «Студенческого ТЭФИ».