В Челябинске обсудили роль современной женщины в медиа

Это стало одной из тем круглого стола на форуме «Стальное кружево Урала»

Сегодня, 13 октября, в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» проходит второй день Всероссийского женского форума «Стальное кружево Урала». И если в первый день участницы слушали лекции известных стилистов, дизайнеров и журналистов, то сегодня прошло несколько круглых столов на самые разные темы. Одной из них стала тема «Женщина в СМИ: медиаменеджер и героиня сюжетов», модератором которой стала начальник управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Мария Хворостова, передает ИА «Первое областное».

Участницами круглого стола стали те, кто руководит крупными медиа. Ежедневно эти женщины ведут переговоры, посещают различные мероприятия, решают непростые задачи, работают почти круглыми сутками и, увы, нередко сталкиваются с хейтом. Но при этом они остаются нежными, женственными, легкими.

В их числе — общественный деятель Ирина Текслер, в прошлом журналист. И пусть она не руководит каким-то изданием, но часто является организатором или вдохновителем крупных общественных проектов. А это — очень непростая работа.

На вопрос о том, помог ли ей в профессии уральский стальной характер, Ирина Текслер ответила с юмором:

«Наверное, самое большое проявление стального характера — это оставить профессию (смеется). Но все равно сейчас моя жизнь так или иначе связана с медиа, просто я теперь с другой стороны и являюсь ньюсмейкером, а не человеком, который об этом рассказывает. Но я хорошо понимаю, как важны поддержка и понимание в этой профессии. Ведь что такое журналист? Некоторые романтизируют эту профессию, думая, что ты просто сидишь в красивой одежде за столом, если ты ведущий новостей. На самом деле это огромный труд»,— рассказала Ирина Текслер.

Ее слова подтвердила ведущая программы «Сегодня» на НТВ Эльмира Эфендиева. Девушка рассказала, что в профессии важно быть умным, активным и трудоспособным. И «красивая картинка» тут — скорее дополнение, нежели один из важных факторов при отборе на должность ведущей.







«Для серьезной программы ставки на женскую привлекательность быть не может. Зритель — он человек умный, и он прекрасно видит, если ведущий не принимал участие в создании программы, даже если он хорошо рассказывает и вовремя улыбается»,— подчеркнула Эльмира Эфендиева.

Поговорили на круглом столе и о подаче новостей, и о скорости, с которой они появляются перед читателями. Участницы круглого стола сошлись на том, что сейчас важно выдавать контент не только быстро и качественно, не копируя друг друга, но и легко. Последнее особенно удается блогерам, возможно, именно поэтому они становятся все популярнее.

Очень интересуют не только зрительниц, но и зрителей интересные материалы о жизни простых людей, женщин. С этим однозначно согласилась замдиректора по цифровому вещанию медиахолдинга «Первый областной» Дарья Годунова. Ранее редакция ИА «Первое областное» публиковала материалы о женщинах, которые несмотря на ограниченные возможности становятся успешными блогерами и замечательными мамами, по зову сердца и души оставили какие-то высокие должности, работу за рубежом, вернулись в родные края на Южный Урал и практически начали жизнь с чистого листа. Не это ли проявление стального характера?





В рамках форума сегодня также прошел круглый стол на тему «Профориентация: правильный выбор ребенка — благополучное будущее семье». На другом круглом столе обсудили практики сопровождения семьи, имеющей человека с инвалидностью.

А еще на открытом женском форуме, как и в первый день, можно уделить внимание своей внешности, своему здоровью, гардеробу, развить свои таланты и умения, решить какие-то вопросы и многое-многое другое. Площадки форума будут работать до самого вечера.

Возрастное ограничение 0+