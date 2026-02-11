В Челябинске на форуме рассказали о раздельном сборе и судьбе экостанций

На встречу пришли представители власти, бизнеса, экоактивисты, студенты и школьники

В Челябинском государственном университете 11 февраля состоялся экологический форум, организованный инициативной группой проекта «Эко-Урал. Перезагрузка». Мероприятие объединило представителей региональной власти, депутатов, бизнес-сообщества, студентов, школьников и неравнодушных горожан.

Руководитель проекта, генеральный директор ООО «Академия права» Алена Ануфриева рассказала, что идея родилась из желания создать коллаборацию образования, бизнеса и переработчиков. За два месяца 35 активистов организовали уроки для полутора тысяч школьников, на которых объясняли ценность раздельного сбора и вторичной переработки. Уроки проводили студенты колледжей и вузов.





«Мы хотим привить культурный код осознанного потребления. Дети — наше будущее, именно в них мы вкладываем», — подчеркнула Алена Ануфриева.

Ключевым результатом проекта стала установка четырех современных экостанций для раздельного сбора отходов. Они появились на парковках ТРК «Родник», «Елки», «Космос» в Челябинске и на территории храма Пресвятой Богородицы в Копейске. По словам организаторов, площадки выбраны так, чтобы ими могли пользоваться не только посетители торговых комплексов, но и жители соседних домов. В планах — привлекать управляющие компании и застройщиков, например, с УК «Голос» уже начаты переговоры о проектировании таких станций на стадии строительства жилых кварталов.

Важным шагом стало создание Союза переработчиков. Организаторы заключили соглашения с компаниями, которые на безвозмездной основе будут обслуживать экостанции.

Поддержку проекту выразили официальные лица. Заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров отметил, что регион уже перерабатывает 14% твердых коммунальных отходов — это более 150 тысяч тонн в год.





«У соседей — 1%, у нас — 14%. Это огромный вклад наших предприятий. Но к 2030 году по указу президента мы должны утилизировать не менее 25% и снизить захоронение до 50%. Нам предстоит большая работа, и лидеры нужны именно среди вас — школьников и студентов», — обратился Сергей Лавров к молодежи.

От Законодательного собрания выступил депутат Александр Заозеров. Он назвал инициативу «Эко-Урала» примером эффективного взаимодействия власти и общества.

На форум пришли также люди, которые давно занимаются раздельным сбором, чтобы разобраться в деталях. Валентина Гололобова, более пяти лет организующая акции по сбору вторсырья в своем жилом комплексе, ищет информацию о возможности переработки PET-коррекса. Активисты хотели бы посетить производство с экскурсией, чтобы увидеть весь путь, который проходит содержимое экостанций.





«Мы хотим докопаться до истины. Если коррекс действительно перерабатывается, мы будем вводить его в сбор. Пока мы честно говорим людям: отказывайтесь от такой упаковки», — сказала Валентина.

О том, как выстроена работа Союза переработчиков по обслуживанию станций, подробно рассказала Дина Грибанова, директор ООО «Втор-Ком».





«До нас в городе уже работало семь станций, мы их обслуживаем по графику два раза в неделю. Они всегда полные. Мы привозим содержимое на мусоросортировочный комплекс, сортируем по фракциям и до 90% отправляем переработчикам. Весь пластик перерабатываем, бумагу тоже. Экономика раздельного сбора во всем мире убыточная, но благодаря тому, что переработчики объединились в союз и поддерживают проект, мы можем развивать эту историю», — объяснила Дина Грибанова.

На форуме также работала выставка конкурса инсталляций «Вторая жизнь отходов». Студенты и школьники представили 11 арт-объектов из вторсырья. Посетители сканировали QR-коды и голосовали за лучшую работу.





Организаторы анонсировали, что в ближайшее время карта экохабов станет доступна для всех жителей, а проект продолжит расширяться.

«Мы хотим, чтобы в 2026 году Челябинская область стала экологической столицей России, а в 2027-м — культурной. Это наш вклад в общее будущее», — резюмировала Алена Ануфриева.

Адреса экостанций можно найти в нашем предыдущем материале на тему раздельного сбора.