В Челябинске установят еще две экостанции для раздельного сбора отходов

Подробнее об идее расскажут на экологическом форуме

В Челябинске продолжается народный проект «ЭкоУрал. Перезагрузка». Его участники устанавливают в городе специальные станции для сбора перерабатываемых отходов и готовятся к большому экофоруму 11 февраля, передает журналист ИА «Первое областное».

Немного о команде проекта: это инициативная группа, в которую входят около 30 активных горожан. Они договорились с торговыми центрами, которым нужен вывоз картона и пластика. На их территориях уже появились новые экохабы, куда можно сдать пластик, стекло, металл и бумагу.

«Мы объединили ресурсопереработчиков, и им эта идея очень понравилась. Сейчас они регистрируют Союз ресурсопереработчиков и будут устанавливать такие станции по точкам», — рассказала участница проекта Наталья.

Главная идея — приучить жителей отделять перерабатываемое сырье от пищевых отходов, которые загрязняют и портят вторсырье. Всю собранную в экостанции «солянку» одна машина отвозит переработчику, где материалы вручную разделяют на фракции.

До начала проекта в Челябинске и Копейске было всего шесть таких контейнерных площадок. За два месяца активисты установили три новые станции, а в ближайшее время появятся еще две. Также к проекту подключились 35 студентов и 15 школ, где прошли образовательные уроки.

Где в Челябинске работают экохабы: ул. Академика Сахарова, 15 («Гипер Лента»); ул. Лесопарковая, 7 и 7г; Братьев Кашириных, 75 («Гипер Лента»); Артиллерийская, 126 (ТРК «Горки»); Копейское шоссе, 64 (ТРК «Алмаз»). Установят в ближайшее время: ул. 40-летия Победы, 1 (ТЦ «Елки»); Молдавская, 16 (ТЦ «Фокус»); ул. Труда, 203 (ТРК «Родник»).

В Копейске работает станция на Славы, 8 и на Энергетиков, 9 (храм).

Итоги этой работы и будущие планы представят на большом экофоруме 11 февраля (0+). Там можно будет увидеть выставку инсталляций из вторсырья от вузов, показ одежды из переработанных материалов и экологический спектакль для детей.