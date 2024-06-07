УСТЭК-Челябинск отремонтирует 5 км городских сетей летом 2024 года

Ремонты запланированы на 25 участках в разных районах

В 2024 году АО «УСТЭК-Челябинск» проведет плановые ремонты на 25 участках теплосетей общей протяженностью 5 километров, сообщили ИА «Первое областное» в компании.

Все ремонты и реконструкции утверждены администрацией города, часть из них уже в самом разгаре.

«На место изношенных труб укладываются новые трубы высокой заводской готовности с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке сроком службы 30 лет и гарантией 10», — рассказали в «УСТЭК-Челябинск».

Общий объем финансовых вложений в тепловые сети и источники, находящиеся в эксплуатации компании, в 2024 году составит 2,15 миллиарда рублей.

Что касается плановых гидравлических испытаний (тех, из-за которых у челябинцев на две недели отключают горячую воду), то в ряде районов был продлен первый этап.

«В процессе опрессовок было выявлено большое количество повреждений на тепломагистралях, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности МУП „ЧКТС“ в Советском, Центральном, Калининском, Курчатовском, Ленинском и Металлургическом районах», — пояснили в «УСТЭК-Челябинск».

Специалисты МУПа устраняют дефекты, после повторной проверки на прочность и плотность и получения соответствующего уведомления от МУП «ЧКТС» подача теплоносителя на тепловые сети будет возобновлена.



