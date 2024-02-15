Соревнования по биатлону в Златоусте бьют рекорды посещаемости

Выступления сильнейших спортсменов страны собирают более 10 тысяч зрителей

В Челябинской области зарегистрировали рекорд посещаемости соревнований по биатлону на Всероссийской зимней спартакиаде. Каждая гонка по биатлону собирает на лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте более 10 тысяч зрителей. И это в 30‑градусные морозы! Рассказываем, чем вызван такой всплеск интереса к биатлону на Южном Урале.

В Златоусте такие состязания в новинку. Поэтому и каждая гонка на стадионе Ишмуратовой собирает более 10 тысяч зрителей. Такие цифры озвучил оргкомитет спартакиады‑2024 в Челябинской области. Причем география любителей биатлона широка. На Южный Урал прибыли болельщики из разных уголков страны.

Всплеск ажиотажа и зрительского интереса к состязаниям по биатлону в Челябинской области имеет несколько причин. Главная из них — в нашем регионе никогда ранее не проводились соревнования с участием сильнейших биатлонистов страны. Кроме того, сам по себе вид спорта является рейтинговым в России — телетрансляции чемпионатов и Кубков России на федеральном телеканале собирают миллионы просмотров.

Сыграла свою роль и хорошая пиар-компания предстоящих соревнований, а также приезд известного ведущего и телекомментатора Дмитрия Губерниева. Он в прямом эфире комментирует все гонки по биатлону на федеральном телеканале «Матч‑ТВ». И едва ли не в каждом своем репортаже хвалит организаторов за безупречную организацию соревнований.

«Златоуст, Челябинская область — вы покорили мое сердце! Соревнования организовали на высочайшем уровне. Продумали все до мелочей. И сам биатлонный комплекс замечательный. Он уютный, в нем царит какая-то доброжелательная и уютная атмосфера», — рассказал в одном из своих репортажей Дмитрий Губерниев во время проведения спринтерской биатлонной гонки в Златоусте.

Ему есть с чем сравнивать. Скажем, есть аналогичные спорткомплексы по биатлону в Тюмени и Ханты-Мансийске. На них ранее проводили международные соревнования — этапы Кубков мира, чемпионат мира. Но было это относительно давно, а сейчас, как отмечают болельщики и любители биатлона, на этих комплексах едва ли собирается 300—400 человек.

Об интересе к зрелищным соревнованиям рассказали и сами горожане.

«Пришли поболеть за спортсменов целым коллективом. Было беспокойство, что не хватит билетов, поэтому заказывали заранее. Такое большое спортивное событие не смогла пропустить. Интересно было посмотреть и на сами старты, и на организацию. Сделано все на высшем уровне. Надеюсь, спортсмены оценят трассы и будут чаще приезжать на тренировки, а организаторы — проводить соревнования», — рассказала информационному агентству жительница Златоуста Нина Журавлева.

«Мне очень понравился и сам стадион, и та атмосфера, которую вместе создали спортсмены и болельщики. Мы давно следим за биатлоном по телевизору, но вживую впечатления совсем другие и мороз совсем не помеха! Классно, что пришло очень много людей, я, например, взяла на стадион свою маму и сына, они тоже были в восторге. Здорово видеть счастливые лица вокруг, болельщиков с разноцветными бородами, множество флагов. Обязательно пойдем на биатлон и в эти выходные, эстафеты и масс-старт — самое интересное. Из того, что хотелось бы улучшить, — очень нужны несколько скамеек или лавочек, некоторые болельщики были в возрасте, и им бывает нужно иногда посидеть и отдохнуть»,— поделилась впечатлениями болельщица из Златоуста Наталья Сажнова.

«Я — заядлый болельщик биатлона! В свое время побывал на Чемпионате мира, на Чемпионате Европы, на нескольких этапах Кубка мира. А в минувшие выходные отправился в Златоуст на Всероссийскую Спартакиаду, посмотрел 4 гонки: спринт и гонку преследования у мужчин и женщин. Очень зрелищно, ярко, эмоционально! В эти выходные еду снова, буду смотреть эстафеты и масс-старты», — поделился с нами челябинец Александр Казанцев.

Напомним, что Всероссийская зимняя спартакиада проходит в пяти регионах страны. Основные соревнования по восьми видам спорта доверили провести Челябинской области. Состязания по биатлону принимает лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой. По поручению губернатора Алексея Текслера здесь ускорили темпы строительства спортивного объекта, устранили все недочеты для того, чтобы комплекс смог проводить состязания самого высокого уровня.