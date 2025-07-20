Шахматы переживают очередную молодость в Челябинской области

В Международный день шахмат пообщались с опытными и юными игроками

История шахмат насчитывает около полутора тысяч лет. Одни считают, что эта игра зародилась в Индии, другие — в Иране. Впрочем, она быстро стала популярной, и вот уже несколько сотен лет в шахматы играют по всему миру. Интересно, что в разные годы этот вид спорта становился то более, то менее популярным. Сейчас же в Челябинской области шахматы переживают очередную молодость, уверен шахматист из Озерска Леонид Зимин. В Международный день шахмат корреспондент ИА «Первое областное» посетил один из турниров и пообщался со спортсменами.

В Челябинске в спортивной школе № 9 по шахматам и шашкам сегодня прошел открытый чемпионат города по блицу. Участие в нем приняли как юные спортсмены, так и опытные игроки из разных уголков Челябинской области, а также из Свердловской, Курганской областей, Башкирии и других регионов. Никаких ограничений нет: турнир проходит по швейцарской системе.

«Участие принимают и дети в возрасте от 6 лет, и уже опытные игроки в возрасте 80 лет. Юноши, девушки, мужчины, женщины, дети, пожилые — все играют против друг друга. Разные мастера, разные кандидаты»,— объяснил Иван Фролов, главный судья соревнований.





И правда: в спортшколе сегодня собрались и юные игроки, и те, кто не раз становился чемпионом, причем не только всероссийских соревнований. Те, для кого шахматы — дело всей жизни и те, для кого игра — просто развлечение.





Восьмилетняя Лейла когда-то даже представить себе не могла, что будет играть в шахматы и даже принимать участие в различных соревнованиях. Но однажды папа девочки показал ей, как ходят фигуры, и ей, как она сама нам призналась, очень понравилось.





Несмотря на юный возраст, Лейле уже есть, чем похвастаться:

«Мы ездили на Детский кубок России в Верхнюю Салду, Лейла заняла первое место. Принимали участие в Кубке Южного Урала среди девочек до 9 лет, Первенстве России в этой же возрастной категории. Лейла — дважды чемпионка области и серебряный призер по УрФО. Теперь собираемся на Кубок России»,— похвасталась мама девочки Кристина.

За соседним столом — опытный игрок, озерчанин Леонид Зимин. Играет увлеченно, сосредоточенно. По его мнению, сейчас шахматы переживают очередную молодость.





«Взять, например, наш Озерск. Раньше тут были популярны борьба, тяжелая атлетика, плавание, лыжи. Сейчас интерес к ним угас: борьбой занимаются только дети, тяжелой атлетикой — один-два человека. А вот шахматы переживают очередную молодость: сейчас шахматный клуб работает на все 100%. Более ста детей там занимаются. На соревнования ездят. Здесь принимают спортсменов из других регионов»,— рассказал Леонид Зимин.





Кстати, сам он в детстве занимался борьбой, но потом его заинтересовали шахматы. Да так, что он с головой окунулся в новый вид спорта, забыв про старый. А нынешнее веяние — попытки соединить, скажем, умственный вид спорта с физическим, шахматист оценить не может.

«Я отношусь к этому скептически. Для того, чтобы быть здоровым человеком, нужно заниматься физкультурой, соблюдать определенный режим, делать кардионагрузки. А шахматы — это как дополнение»,— прокомментировал Леонид Зимин.

Для Александра Сотникова шахматы — дело всей жизни. Играть он начал рано, но в спорт пришел только в 10 лет.





«Играть умел уже в семь лет, обыгрывал всех взрослых во дворе. В секцию пришел только в десять. В первый день занятий получил первый разряд, во второй день — второй. В течение двух месяцев — третий. То есть за два месяца три разряда проскочил, хотя в норме в течение года нужно получать один разряд»,— поделился Александр Сотников.

А дальше — огромное количество соревнований и, конечно же, побед.

«Сейчас я чемпион Челябинска среди ветеранов. 58 лет назад был чемпионом города среди школьников. Четыре года назад — чемпионом Челябинска среди мужчин. В прошлом — чемпион Парижа. Французского!»— похвастался Александр Иванович.

До сих пор шахматы для него — любимая игра. Каждые выходные в шахматном клубе имени Лозоватского, где Александр Сотников председатель общественного совета, проходят турниры, в которых он сам с удовольствием принимает участие.





Еще один наш корреспондент в Международный день шахмат побывал в женской колонии и сыграл с местной чемпионкой. Здесь его впечатления.