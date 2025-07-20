«Взял фигуру — ходи!» — репортаж с шахматного турнира из женской колонии Челябинска

Наш корреспондент пообщался с осужденными и даже сыграл с ними одну партию

Шахматный кружок в челябинской женской колонии № 4 пользуется большим вниманием у осужденных. Для них шахматы — это возможность проявить себя, выиграть турнир. Сотрудники исправительной колонии такое увлечение поощряют, они видят в древней игре большую практическую пользу для осужденных. Она развивает логику и терпение, учит самоконтролю и умению принимать взвешенные решения. В Международный день шахмат здесь провели турнир, за ходом которого внимательно следил и наш корреспондент. Он не только пообщался с осужденными, но и сыграл одну партию с местной чемпионкой.

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В женской исправительной колонии № 4 нет случайных осужденных или тех, кто сделал один неверный шаг и попал сюда по глупости. Все они с как минимум двумя судимостями, в большинстве своем — за сбыт и распространение запрещенных средств.

Но жизнь ведь на этом не заканчивается, верно? И за решеткой есть место для развития, реализации себя, возможность принести пользу обществу. Женщины здесь всегда чем-то заняты, их распорядок дня расписан по минутам. Большинство из них заняты шитьем и рукоделием. Вот вам примеры их работ, все они сделаны руками осужденных.

В свободное от работы время осужденные тоже заняты каким-либо делом. Главным образом их досуг проходит в местном клубе. Заходим внутрь — и вижу такую табличку, а на ней слова с глубоким смыслом.

Здесь нас встречает одна из осужденных, Лариса Петрова. В сопровождении замначальника учреждения Алексея Андреева она показывает нам просторную комнату — место для молитв. «В этой жизни мы много нагрешили, вот и молимся, чтобы бог нас простил», — говорит Лариса.

Кстати говоря, во всех исправительных учреждениях области есть православные храмы, мечети и молитвенные комнаты. За каждым закреплен священнослужитель, он проводит службы, беседы с верующими. И в целом, в исправительных учреждениях уделяется большое внимание духовно-нравственному воспитанию осужденных.

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В здании клуба расположен просторный зал со сценой, где регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия. В них участвуют как сами заключенные, так и приглашенные артисты. Программа включает театральные представления, музыкальные конкурсы, игры КВН и другие события.

«Досуг в колониях очень важен для заключенных. Он помогает им отвлечься от мыслей о прошлом и настоящем, снижая уровень стресса и агрессии. Организованные мероприятия способствуют развитию новых навыков и интересов, что повышает самооценку и может пригодиться после освобождения. Участие в коллективных мероприятиях формирует чувство принадлежности к сообществу, предотвращает изоляцию и способствует социализации. Наконец, занятость в полезных и интересных делах снижает вероятность рецидива преступлений, так как заполняет свободное время и помогает изменить образ жизни», — говорит замначальника учреждения Алексей Андреев.





На втором этаже — библиотека и шахматный кружок. Здесь накануне Международного дня шахмат и провели турнир среди осужденных. Главная тут звезда — Вера Миловидова. Она никому не проигрывает, соперников в регионе у нее нет.

«А можно с вами одну партию сыграть»? — не удержался от соблазна автор строк, захотелось на себе ощутить ее высокий уровень шахматной подготовки. Вера вопросительно посмотрела на сотрудника колонии. Получив утвердительный ответ, пригласила меня сесть за доску.

Вере Миловидовой 47 лет, а шахматами она занимается с семи лет. Любовь к этой игре ей привил отец. К 12 годам у Веры интерес к шахматам перерос в серьезное увлечение.

«Я еще девчушкой маленькой была, пришли как-то в парк, а там турнир под открытым небом. Взрослые мужики рубились, я встала в очередь к одному из них. Он на меня так снисходительно смотрит и говорит, мол, ты сначала вот с этим дядей сыграй. Выиграешь у него — тогда и сядешь со мной за стол. Ну, я выиграла, а потом и того мужичка победила. Моей радости тогда не было предела», — вспоминает Вера.

Ей нравятся шахматы за их неповторимость: каждая игра — это новое приключение. Хотя начало партии может быть одинаковым, дальнейшее развитие событий бесконечно разнообразно. Дебют в партии мы разыграли быстро, обменялись несколькими фигурами. В общем-то равная игра была, шла к ничьей. Ну и разговорились. Оказалось, что у Веры Миловидовой уже... 31 судимость.

«Большая часть из них за кражи, ну и наркотики. Так что можешь не переживать, особо тяжких преступлений за мной нет», — пошутила шахматистка и улыбнулась.

Говорит, что с мужчинами ей играть интереснее. Она считает, что мозг у них лучше работает. И чем серьезней оппонент, тем лучше. В ИК-4 Вера не только сама играет в шахматы, но и учит в них играть других.

«Взялся за фигуру — ходи»! — оборвала ход моих мыслей Вера. И сказала это как-то грозно... Нет, душа моя в пятки не ушла, но легкий холодок по всему телу пробежал. Пришлось делать ход, после которого я потерял слона, а вместе с ним и хорошую позицию для атаки. Наверстать упущенное было уже сложно. Я проиграл, но, как показалось, оказал достойное сопротивление чемпионке.

«Может, еще сыграем?» — поинтересовалась Вера. Я вежливо отказался, с таким соперником мне не тягаться.

* * *

...А это Оксана Евсюкова. Она — одна из учениц Веры Миловидовой. Они познакомились года три назад, в СИЗО. Сыграли одну партию в шахматы, потом вторую... Подружились. Теперь оттачивают мастерство и разыгрывают сложные варианты в ИК-4.

Впрочем, шахматы — не единственное увлечение Оксаны Евсюковой. Она хорошо поет. Год назад заняла одно из призовых мест на всероссийском «Дельфийском фестивале». Она проникновенно исполнила песню Юлии Паршуты «Месяц май». Близок ей по духу и репертуар Даны Соколовой.

«Мне нравятся песни с глубоким смыслом. В них должны быть слова, которые заставляют задуматься. И исполнять их нужно от души, так чтоб мурашки по коже пробежали у всех. Для меня в этом плане пример — Ирина Аллегрова. Вспомните, как она выступала на концертах. Выходила на сцену, и пела так проникновенно!» — говорит Оксана.

Попала она за колючую проволоку за наркотики. На воле остались мама и 20-летний сын. Поначалу оба ее навещали, но теперь нет. Оксана говорит, что сама им запретила.

«Когда сынок маленьким был — ходил, навещал меня. Но я больше не хочу, чтобы он видел меня здесь. Общаемся с ним по видеосвязи. Мне так лучше. Он у меня хороший — в компьютерах разбирается, ремонтом их занимается. Говорят, IT-технологии — это перспективное направление», — Оксана посмотрела на меня с вопросительным взглядом.

Я подтвердил не только ради того, чтобы ободрить женщину. В действительности интернет-технологии открывают для специалистов большие возможности для роста и карьерного пути. Оксана одобрительно кивнула и тяжело вздохнула. Дальнейший разговор с ней был неуместен.

...Завтра, 21 июля, состоится VII Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях УИС. Разумеется, пройдет он в онлайн-формате. Выступит в турнире и одна представительница челябинской ИК-4. Конечно же, это Вера Миловидова.

Есть такое ощущение, что она в этих соревнованиях — главный фаворит. И вы не представляете, как я буду рад ее успеху. Это будет означать, что пусть и немного, но и я помог ей подготовиться к турниру, сыграв одну тренировочную партию.