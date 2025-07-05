Сабантуй-2025 в Челябинской области установил новый рекорд посещаемости

Площадка праздника в деревне Норкино Аргаяшского района приняла 50 тысяч гостей

Более 20 интерактивных юрт и подворий, представляющих культуру — ремесла, кухню, обычаи — Челябинской области, а также гостей из Татарстана и Башкортостана, игры и развлечения, традиционные национальные состязания — борьба на поясах кореш и скачки... На Южном Урале состоялся областной Сабантуй. О том, как это было, — фоторепортаж ИА «Первое областное».

Традиционный праздник, знаменующий окончание весенних полевых работ и символизирующий единство народов Южного Урала, уже в третий раз принимает площадка у деревни Норкино в Аргаяшском районе.

Гостей приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который поблагодарил аграриев за труды во время посевной и пожелал хорошего урожая:

«Благодарю всех сельчан за их труд. Сабантуй стал общим народным праздником, объединяющим разные народы Южного Урала в одной большой дружной семье. Это по-настоящему здорово!»

В этом году Сабантуй был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. И это пересечение времен и истории нашло свое отражение как в концертной программе, так и на на каждом подворье.

Так, Яраткуловское сельское поселение подготовило большую экспозицию, посвященную героям прошлого и настоящего, представило реконструкцию пропускного пункта и медсанчасти времен Великой Отечественной. Есть выставка, посвященная участникам той войны, — из села на фронт ушли 412 человек. Еще часть экспозиции посвящена специальной военной операции — этот уголок подготовила семья Вахитовых, Розалия и Ринат. Их сын Максим погиб в 2024 году, отец, ушедший на фронт вслед за сыном, отслужил два года. Вместе с супругой в память о сыне-герое они собирают гуманитарную помощь для ребят «за ленточкой».

«Максим был разведчиком-снайпером Чебаркульского гарнизона. Погиб 23 сентября 2024 года. Был награжден медалью Суворова за доблесть, отвагу и посмертно орденом Мужества. Он всегда у меня говорил: „Мам, если не я, то кто?“ Мы знаем, что гибель нашего сына, нашей звездочки, была не зря. Поэтому мы собираем гуманитарную помощь, плетем сетки, все бабушки, все односельчане, все жители Яраткуловского сельского поселения», — рассказала Розалия Вахитова.

И конечно, Сабантуй немыслим без традиционных песен, национальных танцев — порадовать южноуральцев приехал знаменитый ансамбль «Агидель» из Татарстана, а также множество местных коллективов.

Конечно, была и борьба кореш и возможность примерить некоторые атрибуты борца.



Самые ловкие, сильные и выносливые боролись за главный приз — барашка, пытаясь влезть на 20‑метровый столб или пройти по качающемуся бревну.

Были армрестлинг, шахматы и возможность сдать нормы ГТО.

А еще – многочисленные мастер-классы, где можно было научиться делать кукол, плести косы и корзины, создавать украшения и даже резать лапшу.

И конечно, бесчисленные угощения: чак-чаки (каждый — по фамильному рецепту), баурсаки, буза и прочее, и прочее.

Добавим, Сабантуй, прошедший сегодня в деревне Норкино Аргаяшского района, установил новый рекорд посещаемости. Площадку национально-культурного праздника посетили 50 тысяч человек. Впрочем, площади позволяют замахнуться и на большее — губернатор Алексей Текслер объявил об инициативе провести в Челябинской области Всероссийский Сабантуй.

Напомним, на портале «Госуслуги» продолжается народное голосование за звание культурной столицы 2027 года. Челябинск входит в пятерку лидеров. Голосование продолжается до 5 августа.