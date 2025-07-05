В Челябинскую область на Сабантуй приехал Верховный муфтий России

Праздник в этом году не только насыщенный, но и особенный, отметил губернатор Алексей Текслер

Сегодня, 5 июля, в деревне Норкино Аргаяшского района проходит областной Сабантуй. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поприветствовал гостей праздника, символизирующего окончание полевых работ, а также отметил, что в этом году он не только масштабный, но и особенный.





«На каждом подворье, в каждой юрте есть уголок героя, где размещены фотографии и героев Великой Отечественной войны, и уже нынешних наших героев, которые защищают Родину в зоне СВО. Эта связь поколений нерушима, она помогает нашим ребятам сегодня побеждать»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что ежегодно в Челябинскую область на Сабантуй приезжает огромное количество гостей не только со всех уголков Южного Урала, но и из Татарстана, и из Башкирии. В этом году на праздник приехал и Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Большое количество людей участвует в самых разных активностях и соревнованиях. Проводятся традиционные скачки. Ну и, конечно, в каждой юрте накрыты столы, где представлены блюда татарской, башкирской и русской кухонь.

«Собственно, в этом и есть суть праздника, что мы все вместе, как одна большая семья, отмечаем его»,— подытожил Алексей Текслер.