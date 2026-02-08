Рекордные 4,5 тыс. гостей посетили фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в первый день

И дети, и взрослые с интересом осматривали артефакты и слушали лекции

Фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» становится популярнее из года в год. Если в 2025-м в первый день его посетило около трех тысяч человек, то в этом году — рекордные 4,5 тысячи. Сегодня, 8 февраля, во второй фестивальный день гостей, кажется, не меньше: южноуральцы и жители других российских регионов с удовольствием погружаются в историю Южного Урала, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сегодня гости с интересом слушали истории о городе-крепости Аркаим и первых металлургах на Урале, а также завороженно наблюдали за древними обрядовыми танцами.

Дети принимали участие во всевозможных активностях на площадке «Городище»: учились обрабатывать дерево, стрелять из лука, изготавливать украшения и предметы из кожи и глины.

Тем временем, в лектории историки рассказывали гостям, как жили кочевники Южного Зауралья эпохи раннего железа и о великом переселении.

А в лаборатории «Миксер», которая в этом году стала изюминкой фестиваля, устроили показ мод, розыгрыши и выступления музыкальных коллективов.

Не меньший интерес вызвала у гостей ярмарка. Там можно было приобрести уникальные украшения и предметы быта.

Смотрите, как прошел первый день фестиваля, в нашем фоторепортаже.