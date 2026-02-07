В центре Челябинска в третий раз зажглось «Зимнее солнце Аркаима»

Фестиваль будет идти два дня

Кажется, сегодня, 7 февраля, все челябинцы собрались в одном месте. А как еще объяснить, что на все площадки и мастер-классы фестиваля «Зимнее солнце Аркаима» (0+) собираются толпы желающих. Наш корреспондент тоже окунулся в водоворот истории и древних ремесел. Чем удивляют гостей фестиваля — в фоторепортаже.

«Зимнее солнце Аркаима» проводится в Челябинске в третий раз. Его задумка в том, чтобы южноуральцы могли прикоснуться к древней истории не только летом, на фестивале «Пламя Аркаима». И действительно — почему нужно заставлять южноуральцев целый год ждать следующего праздника, если можно проводить его два раза в год.

Фестиваль — это целых три этажа мастер-классов, активностей и театрализованных выступлений. Челябинцев здесь учат древнему письму, лепке, созданию «сувениров с историей». Реконструкторы показывают, как нужно держать меч, создавать орудия охоты и труда из камня, как разжигать древнейшие печи, в которых можно плавить металл.

Открыл фестиваль губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поделился, что «Зимнее солнце Аркаима» — хорошая и добрая традиция. Фестиваль объединяет прошлое и настоящее, а еще заглядывает в будущее.

«У нас на фестивале прослеживается историческая связь, связь с нашими корнями, народами. Мы живем на одной земле, также любим трудиться, сохраняем традиции. Люди, жившие в древнем Аркаиме, и которые по большому счету являются нашими предками, привнесли в мировую историю очень многое. Здесь появились первые колесницы, нас с ними связывает металлургия. Мне кажется, очень важно, чтобы мы помнили наши корни, относились к ним с уважением. Важно, что мы рассказываем, в том числе и молодому поколению, об этом»,— отметил Алексей Текслер.

Но собираться на площадке челябинцы начали задолго до официального открытия. Они слушали, как звучит варган, осматривали тематическую выставку, гладили живых кроликов и гуляли по ярмарке. И даже смогли познакомиться с новым вкусом местного бренда газировки, созданным в коллаборации с музеем «Аркаим».

«„Зимнее солнце Аркаима“ уже не просто фестиваль. Это настоящее живое культурное движение людей, которые хранят и ценят нашу историю, историческое наследие Южного Урала. Я очень рада, что наш фестиваль так востребован, что столько людей хотят на него попасть и в течение года спрашивают, будет ли он вновь. У нас беспрецедентный фестиваль, к нам приезжают лучшие реконструкторы со всей страны. Мне кажется, именно запрос людей на нашу культуру и делает таким актуальным наш фестиваль»,— поделилась Ирина Текслер.

Фестиваль продлится сегодня и завтра. Здесь будут рассказывать истории о первых металлургах, проводить лучные бои, показывать татуировки времен неолита и мультфильмы об Аркаиме.