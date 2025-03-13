Пора зонтиков возвращается: в Челябинске прошел первый весенний дождь

Показываем, как оттаивает город

В Челябинск по-настоящему пришла весна. Вместе с пением птиц в город вернулись дожди, первый пошел 13 марта. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» Олег Каргаполов прошелся по центру города и заснял, как мегаполис пробуждается от зимней спячки.

Хоть по прогнозу и обещали дожди, многие челябинцы были к такому не готовы. Единичные люди под зонтиками ловили завистливые взгляды, остальные вымачивали свои куртки и прически.

Первые лужи покрыли улицы Челябинска, так что про длинные джинсы девушки пока могут забыть. Ну или немного их подвернуть. Иначе с чистыми и сухими штанинами до работы просто не добраться.

Не радуются оттепели и водители авто, которые недавно помыли машину. Все лужи оказываются на дверях, а взяться за ручку и не замарать пальцы становится невыполнимой задачей.

Вместе с городом оттаивает и река Миасс. Уже несколько дней корреспонденты Первого областного информагентства следят за тем, как быстро выбирается водная гладь из-подо льда. Кстати, выходить на реки и озера строго запрещено — в России уже фиксируют случаи гибели на тонком льду.

Сегодня по прогнозу в Челябинске может потеплеть до +8 градусов. До конца недели в городе обещают плюсовые температуры, в субботу — аж до 12 градусов.