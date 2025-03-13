Аномально тепло и дождливо будет в Челябинской области 13 марта

Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду

Сегодня, 13 марта, в Челябинской области будет дождливо и ветрено, но тепло: температура по области может достигнуть +8°C. Рассказываем о погоде подробнее со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске будет от +5 до +7°C. Ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южного направления, около 5 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут до +3°C. День выдастся дождливым. Ветер южный, 6 метров в секунду.

Температура воздуха в Миассе может достигнуть +5°C. Дождь, временами сильный. Ветер южного направления, до 4 метров в секунду.

Около +4°C ожидается в Троицке и Южноуральске. Умеренный дождь должен начаться во второй половине дня. Ветер южный, 7 метров в секунду.

Столбики термометров в Бакале и Нязепетровске зафиксируются на +6°C. Дождь. Ветер юго-западного направления, около 5 метров в секунду.

В Трехгорном потеплеет до +8°C. Дождь со снегом. Ветер южный, слабый.

В целом температура в регионе установится в пределах от +3 до +8°C. Облачно с прояснениями, небольшой, в отдельных районах умеренный мокрый снег, переходящий в дождь. Местами гололед. Ветер южный, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.