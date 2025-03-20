В Челябинской области появится отряд саперов

Это позволит оперативно отрабатывать период паводка

В Челябинской области организуют отряд саперов на базе поисково-спасательной службы. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер после работы в Аше. Там не раз потребовалось ослаблять лед взрывами. Сейчас на реке Сим работают саперы Чебаркульской танковой дивизии, сообщили в Министерстве общественной безопасности.

Отряд будет оперативно реагировать на подобные ситуации, сообщил губернатор.

Несмотря на то, что ситуация улучшилась, угроза паводка остается. В горах сохраняется значительное количество снега, поэтому мониторинг ситуации и превентивные мероприятия продолжаются.

В регионе продолжают контролировать ситуацию в Брединском, Варненском, Кизильском, Уйском, Сосновском, Нагайбакском районах. Там местами сохраняются переливы талых вод на участках автомобильных дорог. Также есть факт подмыва грунтовой насыпи в Нагайбакском и Чебаркульском районах.