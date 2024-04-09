«Почта России» выпустила штемпель, посвященный ХК «Трактор»

А клуб в ответ сделал почтовую шайбу, которую использовали для символического вбрасывания

«Почта России» по инициативе общественного движения «Наш Челябинск» выпустила штемпель специального гашения, посвященный хоккейному клубу «Трактор». Оттиск украшает клубный логотип — голова медведя.

Во время домашней игры «Трактора» 8 апреля болельщики могли бесплатно отправить открытки с символикой клуба, погасив их памятным почтовым штемпелем.

«На матче подписали и отправили более 500 открыток. Из Челябинска они улетели в Приморский край, Санкт-Петербург, Томск, Сочи, Краснодар, Москву, Бурятию, Башкортостан, Хабаровск, Ярославль, ХМАО, ЯНАО, а также в Испанию, Новую Зеландию, Черногорию, Казахстан, США и Чехию», — рассказали в пресс-службе регионального управления «Почты России».

У штемпеля специального гашения переводная дата, и с сегодняшнего дня он доступен клиентам центрального почтового отделения (Кирова, 165).

Добавим, клуб «Трактор» сделал почтовую шайбу — с изображением штемпеля. Эту шайбу использовали для символического вбрасывания на финальном матче полуфинальной серии с ярославским «Локомотивом». Вбрасывание произвел директор регионального управления «Почты России» Владимир Образцов.

Напомним, 8 апреля челябинский «Трактор» завершил сезон-2023/24, уступив в четвертой игре полуфинальной серии Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» 0:3 (счет в серии 0-4).