Алексей Текслер: Не дадим переписать и опорочить историю нашей Победы

Челябинский губернатор приветствовал участников торжественного построения

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился с приветствием к участникам ми зрителям торжественного построения войск Челябинского гарнизона, передает корреспондент ИА «Первое областное» с площади Революции.

Он отметил, что с первых дней войны Челябинская область жила и работала под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Трудовой Южный Урал, наши заводы и фабрики выпускали все необходимое для фронта. От пуль и снарядов до танков и «Катюш».

«Мы по праву гордимся тем, что нашим городам, Челябинску, Магнитогорску, Златоусту, в числе первых в стране были присвоены звания городов трудовой доблести. Ведь подъем оборонной промышленностью в тылу имел такое же важное значение для перелома в войне, как Сталинградская битва и победа на Курской дуге. Мы свято храним историю победителей и никому не дадим эту историю переписать и опорочить. Не позволим умолчать о ведущей роли нашей страны в победе над коричневой чумой. Передадим нашим детям память о великом подвиге нашего народа», — подчеркнул губернатор.

В годы Великой Отечественной войны на Южный Урал было перевезено свыше 300 промышленных предприятий, построено 35 новых заводов. Челябинск дал фронту пятую часть всех танков, знаменитых «Катюш» и снарядов.

Для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны, за значительный вклад жителей Челябинской области в достижение Победы, обеспечение производства военной и гражданской продукции, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, Указом Президента Российской Федерации, Челябинску, Магнитогорску и Златоусту присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

За годы войны более 320 тысяч южноуральцев пополнили ряды Красной армии. Из них свыше 159 тысяч остались лежать на полях сражений.

После того как личный состав Челябинского гарнизона прошел по площади торжественным маршем, после парада военной техники — легендарных танков Танкограда Т-34, ИС-3 и САУ-152 — участники построения хором, в сопровождении сводного оркестра под управлением майора Вячеслава Петренко, исполнили песню «Этот День Победы».