На ферме в Челябинской области вырос 15‑килограммовый осетр Петр

Мы узнали, чем живет рыбный промысел на Южном Урале

Многие привыкли думать, что фермы дорогих пород рыб — осетровых, лососевых — это огромные промышленные территории, загоны в водоемах и закрытые от посторонних места. И мало кто знает, что в селе Кунашак Челябинской области есть своя осетровая ферма, созданная местными жителями. Корреспонденты Первого областного отправились в путешествие, чтобы узнать, как разводят царскую рыбу, можно ли пускать детей на производство и, самое приятное, с чем едят осетра.





С Маратом мы встретились на окраине Кунашака. Вместе с братьями он уже четвертый год разводит пресноводных — осетров, а в последнее время и карпов. Марат признается, что очень любит рыбу — готовить и есть. А еще давно мечтал стать фермером. Так звезды и сложились: братья решили попробовать заняться разведением осетровых, и все получилось.





«Знакомый начал этим заниматься и взбодрил нас на разведение рыб», — рассказывает Марат о необычном выборе ведения хозяйства.

Перед тем как купить первую партию мальков, братья обзвонили рестораны по области — будет ли им интересно закупаться не у крупных поставщиков, а у местного небольшого хозяйства. Ответ у всех был однозначным — «возьмем». Вот тогда и принялись за строительство фермы: все создали своими руками — от уличных палаток до пруда.

Первых рыб покупали в Омске. Привозили граммовых мальков в небольших пакетах с кислородом, в одном умещалось до 2-4 тысяч рыбок.

«Первая рыбка, которую мы завезли, весила 15 граммов. И сегодня она все так же плавает в бассейне — уже около 15 килограммов весит», — рассказывает Марат.

Из первой партии продали не всех — оставили, чтобы наблюдать, как рыба адаптируется в местных условиях и до какого размера может вырасти. К слову, растут быстро — за год могут с трех граммов до полутора килограммов вымахать. Сегодня на ферме около 800 тысяч взрослых рыб и еще 3 тысячи мальков. Плавают они в специальных бассейнах, в каждом отсортированы по размерам.

На рыбной ферме пять человек, каждый занимается довольно трудоемкой работой: днем и ночью наблюдают за состоянием рыб, кормят, проверяют воду, взвешивают осетров, каждые два часа осматривают камеры на возможные неполадки.

Совсем недавно на ферму начали приезжать туристы, в основном школьники. Жители со всей области едут прикоснуться к рыбоводству, причем в прямом смысле этого слова. Скользких и очень прытких осетров Марат вылавливает сачком или голыми руками и дает подержать каждому желающему. Для нас не без труда выловил самую крупную рыбку на ферме — Петра.

«Мы не знаем на самом деле, Петр это или Екатерина. Пол осетра можно узнать только на УЗИ, но созревают рыбы к 12 годам», — делится Марат.

Для туристов проводят уроки биологии: школьникам рассказывают о производстве, показывают, кого выращивают, и знакомят с процедурой оценки качества воды. Взрослым предлагают потрогать осетров, остановиться в глэмпинге и попробовать «царский» шашлык. В планах — организовать рыбалку на карпов.





«Два года назад вырыли небольшой пруд и наудачу пустили личинку карпа, не ждали, что разведется семейство. Но вскоре заметили, что плавает множество карпов — довольных и счастливых», — рассказывает Марат.

У пруда построили пирс, пристроили к нему и пандус — Марат очень надеется, что к ним будут приезжать маломобильные жители, мечтающие порыбачить.

На ферму туристы попадают в рамках авторского тура «Алга аулга», что переводится как «Вперед в деревню». Маршрут по деревням Кунашакского района знакомит жителей и гостей Челябинской области с небольшими подворьями и показывает, насколько важно развивать фермерство и как удивительные локации можно найти, не улетая за границу. На развитие сельского туризма Марат получил грант от Минсельхоза Челябинской области.

Справка: На господдержку в Челябинской области могут рассчитывать индивидуальные предприниматели, владельцы личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и фермерские хозяйства. В последнее время власти привлекают фермеров к участию в таких грантовых конкурсах, как развитие сельского туризма «Агротуризм», развитие малых форм хозяйствования «Агростартап», в конкурсах на развитие семейных ферм, поддержку начинающего фермера.

«На развитие сельского туризма претендент может получить до десяти миллионов рублей. Срок реализации — пять лет. На это время предприниматель берет на себя определенные обязательства: создание рабочих мест, наращивание производства продукции, привлечение туристов и экскурсантов в сельскую местность», — рассказала начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования Минсельхоза Челябинской области Анна Кожевина.

Заканчивается экскурсия по осетровой ферме самой важной частью, точнее, вкусной — обедом. Уху из осетра братья готовят всем туристам. Наваристый суп из царской рыбы нравится и детям и взрослым. На вкус южноуральский осетр не отличается от своих собратьев с Кубани и Алтая — об этом говорят и гости, в этом убедились и корреспонденты информагентства. А еще прихватили с собой пару рыбок — ну как тут устоять...