Опера «Мадам Баттерфляй» уйдет с челябинских подмостков

Последний показ полюбившегося спектакля состоится в марте

В марте 2024 года в Челябинском театре оперы и балета имени М. И. Глинки состоится последний показ оперы «Мадам Баттерфляй». Затем спектакль с 15-летней историей будет снят с репертуара.

Как напомнили в театре, премьера оперы состоялась в 2009 году и была приурочена к 150‑летию со дня рождения ее автора Джакомо Пуччини.

«Режиссер Вадим Кейш добавил в постановку нового персонажа: в роли Чио-Чио-Сан выступает артистка балета, а вокальную партию исполняет солистка оперы, предстающая в образе Ангела. Это позволяет не только передать эмоции и чувства юной гейши, но и подчеркнуть ее красоту и изящество», — говорится в сообщении.

За 15 лет декорации, костюмы и реквизит износились, поэтому принято решение, что после мартовского финала полюбившийся зрителям спектакль даст дорогу новым постановкам.