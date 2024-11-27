Экспозиция Челябинского промышленного форума в ледовой арене «Трактор» сегодня стала центром притяжения. В выставке «Техноэкспо. Металлургия. Машиностроение. Агропромэкспо» принимает участие несколько десятков компаний из восьми регионов России, а также из Беларуси и Кыргызстана. Что увидели посетители выставки, смотрите в фоторепортаже ИА «Первое областное».
На выставке представлен широкий ассортимент специальной техники и комплектующих, станков российского и китайского производства, промышленные роботы, автохимия и смазочные материалы.
Также посетители смогли увидеть станции зарядки для автомобилей, грузовые колеса, промышленное оборудование и инструмент.
Представители российских и белорусских вузов продемонстрировали образовательные и научные инновации.
Осмотрел экспозицию министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Михаил Кнауб.
Ранее на II промышленном форуме наградили предприятия региона за успехи в нацпроекте «Производительность труда».