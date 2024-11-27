В Челябинске наградили предприятия региона за успехи в нацпроекте «Производительность труда»

Также отметили лучшие проекты по благоустройству территорий среди промышленников

Челябинская область пять лет участвует в национальном проекте «Производительность труда». За это время бережливые технологии внедрили 170 предприятий, на которых работает более 48 тысяч человек. Экономический эффект от роста производительности труда оценивается в два миллиарда рублей, рассказали на Втором промышленном форуме. Там же региональные министерство промышленности и Фонд развития промышленности (ФРП) отметили особо отличившиеся предприятия, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Челябинская область заслуженно отмечена как лучший регион по реализации мероприятий нацпроекта за предыдущий отчетный год. Это стало результатом отличной работы экспертов ФРП региона на предприятиях и, конечно же, трудовых коллективов.





Предприятие — лидер по сокращению времени протекания процесса — «Челябинский завод специнструмента». Лидер по сокращению незавершенного производства — «Уралкран», по увеличению выработки — Опытный завод «УралНИИстром», по повышению производительности труда за 2023 год — ПТК «Союз-Полимер».



Благодарностью министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области за успешную реализацию мероприятий национального проекта «Производительность труда», а также успешное прохождение сертификации Федерального центра компетенций и Министерства экономического развития РФ наградили ПК «Анеко», НПО «Полихимтехнологии».







На II Челябинском промышленном форуме также наградили победителей конкурса «Лучшие проекты по благоустройству территорий среди промышленных предприятий Челябинской области — 2024». Экспертную комиссию возглавил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.



Участники конкурса были разделены на три группы в зависимости от численности коллектива. Всего в 2024 году поступило 16 заявок от промышленных предприятий региона из 10 муниципалитетов.



В категории «Малые предприятия с численностью сотрудников до 100 человек» победу одержала ПК «Ажурсталь» (Челябинск). Между средними предприятиями с численностью сотрудников до 250 человек в тройку лидеров вошли: НПП «Резонанс» (Челябинск), «Трактор» (Еманжелинский район), «Пласт-Рифей» (Пластовский район).





Наиболее острой конкуренция была среди крупных компаний с численностью сотрудников свыше 250 человек. Первое место занял Челябинский компрессорный завод (ЧКЗ, Красноармейский район), второе — ПГ «Метран» (Челябинск), третье — НПО «Сплав» (Челябинск).



Любое производство — это прежде всего люди. Поэтому к промышленному форуму было приурочено интеллектуально-спортивное мероприятие — «Кубок министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области 2024». Команды региональных предприятий сразились в настольном теннисе и интеллектуальном квизе.

Победителем в турнире стал Челябинский цинковый завод, второе место занял НТЦ «Приводная техника», третье — «Автомобильный завод „Урал“».