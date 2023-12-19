На челябинских дорогах Дед Мороз раздавал дальнобойщикам цепи для колес

На трассе М-5 «Урал» ГИБДД и «Росавтодор» провели профилактическую акцию

19 декабря на трассе М-5 «Урал» по направлению из Челябинска в Уфу прошла необычная акция. Дед Мороз и Снегурочка дарили цепи противоскольжения дальнобойщикам. Спецкомплекты стали настоящим предновогодним подарком для водителей большегрузов, но раздаче предшествовала небольшая лекция о ПДД. Впрочем, не каждый день ее можно послушать от начальника региональной ГИБДД Ивана Путкова.

Дед Мороза со Снегурочкой комплектами цепей снарядили по поручению южноуральского управления Росавтодора. На месте провели и мастер-класс по надеванию цепей на шины. Организаторы акции — Упрдор «Южный Урал» и областная ГИБДД специально останавливали неоснащенные противоскользящими устройствами большегрузы. На небольшой стоянке водителям также предлагали отдохнуть и отведать горячей каши из настоящей полевой кухни.

«В условиях непредсказуемой уральской погоды, тем более — горных перевалов и серпантина, иметь набор цепей противоскольжения необходимо: возможно, это в критических ситуациях спасет не только ценный груз, но и чью-то еще более ценную жизнь, а дальнобойщику позволит чувствовать себя уверенно вне зависимости от погодных явлений. ФКУ УПРДОР „Южный Урал“ и Госавтоинспекция Челябинской области делают все возможное и, как мы видим, невозможное, даже привлекает Деда Мороза, чтобы обеспечить не только комфортное, но и безопасное передвижение всех участников движения по федеральным трассам», — отметил начальник управления Росавтодора Владимир Муравьев.

Ранее в ведомстве рассказали, как дорожники спасают водителей и пешеходов в суровые морозы и метели.