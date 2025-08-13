На «Агро-2025» привезли продукцию около 200 челябинских производителей

Аграрии Южного Урала кормят регион, страну и направляют товары на экспорт



Площадка ледовой арены «Трактор» в Челябинске принимает выставку-ярмарку «Агро‑2025». Челябинцы и гости города ждали это событие. Ведь выставка дает возможность в полной мере ощутить продуктовое изобилие региона, познакомиться с новинками.

«Мы всегда можем увидеть, что нового агропромышленный комплекс предлагает для наших жителей», — отметил губернатор Алексей Текслер.

В здании арены разместили стенды крупные компании: «Ситно», «Чепфа», «Чебаркульская птица», «Ариант», «Первый хлебокомбинат», «Увелка», «Макфа» и другие ведущие производители региона. Рядом с ними можно увидеть живописные витрины, полные копченой рыбы и мяса, мясных полуфабрикатов, растительного масла, молочной продукции.





Есть сухие завтраки, концентрированные супы — все местного изготовления.





«Подовинновское молоко» из Южноуральска представило новинки: топленое масло в стеклянной таре и сухое молоко, которое пока производят только на экспорт в Китай.





«Мы по многим направлениям кормим в целом страну и активно экспортируем нашу продукцию. Это еще больше подтверждает успешность наших предприятий», — сказал губернатор.

При осмотре выставки главе региона доложили, как развиваются производства. Предприятия создают новые площадки, увеличивают производительность, создают новые виды продукции.

Так, компания «Чепфа» представила главе региона проект, который находится в стадии реализации. Это строительство новых птичников. Два из них построены в прошлом году и уже заселены. На следующей неделе планируется очередное новоселье. Всего по проекту построят восемь птичников, сообщает региональный Минсельхоз.

Он направлен на развитие производства куриного яйца. Уже можно говорить о первых результатах, наблюдается рост объемов производства.

«Мы планируем, что только на одной площадке будем производить миллиард яйца. Это очень много. Мы и так в тройке в стране, но эту задачу перед собой поставим», — добавил Алексей Текслер.





В этом году Челябинская область вновь готовится к хорошему урожаю зерновых. Так происходит в последние годы, аграрии собирают более 2 миллионов тонн зерна. Уже хорошо проявили себя озимые, урожайность предварительно составляет 30 центнеров с гектара. На полях начали убирать ранние яровые культуры. Они тоже показывают высокую урожайность. Об этом упомянул на «Агро» Алексей Текслер.

На «Агро» обсуждали развитие молочного животноводства. В Челябинской области активно используют и планируют расширять применение сельскохозяйственного оборудования белорусского производства. Накануне губернатор работал в Республике Беларусь, где подтвердили эти договоренности.

Новая сельхозтехника российского и китайского производства была представлена и на выставке «Агро».





На площадке рядом с ледовой ареной расположились торговые ряды. Больше всего палаток с медом, продуктами пчеловодства, сырами. Есть специи, орехи, травяные чаи из Сатки. Фрукты, ягоды, копчености — у посетителей разбегаются глаза. Некоторых производителей покупатели уже знают, к ним выстраивается очередь.





Отдельного внимания заслуживает выставка сельскохозяйственных животных. В загончиках жуют сено лошади и козочки, исподлобья смотрят племенные быки, грациозно перебирают ногами коровы. Нетель Дива голштинской породы из «Племенного завода» удостоилась чести — на нее обратил внимание глава региона. Рядами клеток с породистыми голубями представлена птичья выставка.





Ярмарка «Агро-2025» в Челябинске стала ярким отражением достижений аграрного сектора региона. Она собрала около 200 производителей, представивших широкий ассортимент местной продукции.

«Поддержка аграриев, вопросы продовольственной безопасности — безусловный приоритет. Такие выставки нам помогают эти задачи решать», — подчеркнул Алексей Теклер.





«Агро-2025» будет работать до 15 августа. Возрастное ограничение 12+