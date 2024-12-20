Модернизированная челябинская снегосвалка может принять до 1,8 млн кубов снега

Плюсы новой логистики и потенциал обновленной снегосвалки — в фоторепортаже

Заезд — сброс снега — выезд. Снегосвалка в Челябинске перестала быть стихийным предприятием и превратилась в четко отлаженный механизм. Процесс разгрузки занимает у огромных машин не более 15 минут, а затем снова — на улицы города. И никаких пробок и задержек, несмотря даже на достаточно большой поток машин после суточного снегопада. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» оценил новую логистику модернизированного полигона.

Изменилось все — от возможностей по приему снега, по его объемам до организации движения, говорит советник компании «Эвис» Александр Егоров.

«Организована входная группа с системой контроля: светофор, шлагбаум, камера видеонаблюдения. Постоянно отслеживается местонахождение каждой машины. Если какая-то из них на каком-то этапе задержалась, это сразу фиксируется и предпринимаются меры, чтобы освобождать территорию. Есть карта движения, есть отстойники, где машина может остановиться по определенным причинам, при этом не мешая остальным и не задерживая весь поток», — рассказывает Александр Егоров.

Это будет особенно ценно в дни сильных снегопадов, когда будет интенсивный подвоз.

Минувшие сутки, по оценке специалиста, — это еще цветочки. Небольшой объем.

«На сегодняшний день мы задействуем далеко не все ресурсы, примерно 25—30%. Сейчас на площадке работают два бульдозера, они свободно справляются сегодня с приемом вчерашнего снега», — говорит Александр Егоров.

Всего на свалке организовано три сектора разгрузки общей емкостью до 1,8 миллиона кубометров.

Сейчас задействован всего один — самый большой и самый удаленный, второй зарезервирован под февральский снег, третий — еще на 500 тысяч кубометров — на тот, что выпадет в конце зимы и марте.

Основная масса — с дорог, как правило, подвозится в ночное время, днем снег везут с тротуаров, из дворов и междворовых проездов.

По словам представителя компании «Эвис», сравнивать нынешнюю снегосвалку с ней же в прошлые годы просто некорректно.

«Она была, понятно, стихийной. Сегодня все вопросы сняты, мы вообще не должны столкнуться с проблемами нехватки места», — говорит специалист.

Но на случай снежного завала предусмотрены три запасные площадки, в том числе в Бродокалмаке и Ленинском районе.

«Все предусмотрено. В этом году мы по снегу не подведем», — резюмирует он.