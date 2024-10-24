От асфальта до полигона: путь снега в Челябинске отследил Алексей Лошкин

Дорожники готовы к вывозу снега

Челябинский полигон вовсю готовится встретить снег с дорог города. Сегодня, 24 октября, объект осмотрел врио мэра Алексей Лошкин. Основной посыл его поручений — четкий порядок работы техники на свалке. Чтобы не было «как в прошлый раз», когда грузовики со снегом теряли время в очереди на выгрузку. В прошлом году снега здесь было с трехэтажный дом.

На полигоне в этом году обновление. Его площадь расширили и при поддержке губернатора приобрели новую технику — две шнекороторные машины и бульдозеры. Они позволят работать быстрее и эффективнее.

«Шнекороторные машины отбрасывают снег на 30 метров в сторону. Они будут работать на снегосвалке. В прошлом году бульдозеры не успевали. Зимой грузовики со снегом идут через полигон днем и ночью. Вот и решили приобрести эти машины», — говорит машинист автокрана, водитель Вячеслав Булычев.

Подрядчики, работающие на уборке снега в Челябинске, в этом году обеспечили резерв техники. Так, до 40 единиц техники в случае снегопада могут выйти на дороги Центрального района Челябинска.

«Центральная часть — это лицо города. Поэтому здесь недопустимы факты легкомысленного отношения. Ручной труд, техника — все должно быть наготове», — обратился исполняющий обязанности мэра Челябинска Алексей Лошкин к руководителю «Стройтеха».

Директор компании-подрядчика Игорь Гудис отметил, что во время снегопадов в Центральном районе задействованы 4 комбинированные дорожные машины, 20 тракторов.

«При обильных снегопадах и какой-то нештатной ситуации мы можем оборудовать до 15 комбинированных дорожных машин еще в течение 3—5 часов», — заверил Игорь Гудис.

Также темой для обсуждения на площадке «Строймеханизации» стал кадровый вопрос. В организации-подрядчике, которая отвечает за чистые дороги Калининского и Курчатовского районов, трудятся 450 работников, из них по городу — 280 человек. Штат укомплектован полностью, заверили Алексея Александровича. Средняя зарплата 80 тысяч.

От 3 до 6 тыс. рублей получает за смену и дорожный рабочий ГК «Автодор». Мы сейчас о тех рабочих ручного труда, которые «под совочек» очищают остановки и тротуары лопатами. После прошлогоднего снежного нашествия в ГК «Автодор» докупили два тяжелых грейдера. Всего в случае сильного снегопада на дороги Тракторозаводского и Советского районов могут выйти 100 единиц техники. Об этом рассказал исполнительный директор Алексей Струговец. Здесь уже приготовили соль для проезжей части. Тротуары будут посыпать пескосоляной смесью.

«Выводы сделаны. Появилась схема свалки. Это очень важный инструмент. Водители, которые приезжают туда, понимают, как они должны разгружаться. Я требую, чтобы был видеонорматив нахождения на свалке. Это тоже очень важный инструмент контроля за качеством работы», — отметил Алексей Лошкин.

Подрядчики администрации города увеличили количество техники, в том числе тяжелой.

«Тяжелая техника приобретена нами в муниципальную собственность. Мы передадим ее подрядчику для использования», — отметил Алексей Лошкин.

Руководитель города сделал акцент на ночной работе дорожной техники. Чтобы днем жители могли спокойно передвигаться по городу. Отдельное внимание Алексей Александрович поручил обратить на остановочные комплексы и подходы к ним.