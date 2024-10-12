В эти выходные, 12 и 12 октября, в челябинском конгресс-холле «Таганай» проходит Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала». Это уникальная площадка для женщин, где они могут обменяться опытом, узнать что-то новое, послушать лекции, купить украшения и одежду и даже пройти медицинское обследование. Мы работаем на форуме и собрали для вас фоторепортаж.
В рамках открытия форума выступила Нина Зверева — «счастливый учитель», бизнес-тренер, автор множества книг. Она рассказала о гармонии в отношениях с близкими и с самой собой.
Еще одной приглашенной звездой стала радиоведущая и многодетная мама Тутта Ларсен. Она провела лекцию о том, как умело совмещать карьеру и материнство.
Перед собравшимися также выступила звездный стилист Катя Гершуни. Она рассказала, как принять себя с помощью правильно подобранной одежды.
А визажисты форума с удовольствием рассказывают участницам о бьюти-продуктах и преображают их.
На площадке форума также работают разнообразные локации, где можно купить аксессуары и одежду ручной работы и от южноуральских брендов.
Ну и куда без национальных русских нарядов? Только посмотрите, какая красота!
На площадке форума также можно проверить свое здоровье...
... и принять участие в интересных мастер-классах.
Все локации будут работать до самого вечера. А еще участниц форума ждет выступление квартета солистов Челябинского театра оперы и балета «ОНЕГИН crossover band».
Насыщенная программа ожидается и в воскресенье, 13 октября. Вход также свободный.
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