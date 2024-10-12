Лекции об отношениях, «Кружево-маркет» и консультации: в Челябинске проходит форум «Стальное кружево Урала»

Звездные гости уже встретились с участницами форума

В эти выходные, 12 и 12 октября, в челябинском конгресс-холле «Таганай» проходит Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала». Это уникальная площадка для женщин, где они могут обменяться опытом, узнать что-то новое, послушать лекции, купить украшения и одежду и даже пройти медицинское обследование. Мы работаем на форуме и собрали для вас фоторепортаж.

В рамках открытия форума выступила Нина Зверева — «счастливый учитель», бизнес-тренер, автор множества книг. Она рассказала о гармонии в отношениях с близкими и с самой собой.

Еще одной приглашенной звездой стала радиоведущая и многодетная мама Тутта Ларсен. Она провела лекцию о том, как умело совмещать карьеру и материнство.

Перед собравшимися также выступила звездный стилист Катя Гершуни. Она рассказала, как принять себя с помощью правильно подобранной одежды.





А визажисты форума с удовольствием рассказывают участницам о бьюти-продуктах и преображают их.

На площадке форума также работают разнообразные локации, где можно купить аксессуары и одежду ручной работы и от южноуральских брендов.

Ну и куда без национальных русских нарядов? Только посмотрите, какая красота!

На площадке форума также можно проверить свое здоровье...

... и принять участие в интересных мастер-классах.

Все локации будут работать до самого вечера. А еще участниц форума ждет выступление квартета солистов Челябинского театра оперы и балета «ОНЕГИН crossover band».

Насыщенная программа ожидается и в воскресенье, 13 октября. Вход также свободный.

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