Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала» стартовал в Челябинске

Он собрал сотни южноуральских женщин

Сегодня, 12 октября, в Челябинске в конгресс-холле «Таганай» стартовал Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала». В этом году он впервые проходит в открытом формате, и послушать интересных спикеров, проверить свое здоровье и узнать много интересного и нового пришли сотни женщин самых разных возрастов. Форум торжественно открыли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и основатель Фонда 2020 Ирина Текслер, передает ИА «Первое областное».

Губернатор Алексей Текслер отметил, что ежегодно форум расширяется, потому что он востребован женщинами самых разных возрастов и профессий. Глава региона подчеркнул, что чем бы ни занималась женщина, она всегда будет душой семьи и созидательной силой, которая дает жизнь и дарит любовь. И этот форум, конечно же, посвящен Году семьи.

«Семья является фундаментом в нашем обществе. Через семью передаются традиции и ценности, уважение к старшим, к своей Родине, к своей земле. Благодаря решениям президента, нашей работе мы сформировали в регионе целостную систему поддержки семьи, начиная с момента беременности и заканчивая совершеннолетием ребенка. Мы будем совершенствовать эту систему вместе с новым нацпроектом „Семья“, реализацию которого начнем уже со следующего года»,— сказал Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что в разные исторические периоды женщины всегда были опорой и тылом для мужчин. Так происходит и сейчас: с самого начала специальной военной операции женщины объединились и первыми начали помогать бойцам. Кроме того, жительницы Южного Урала работают на оборонно-промышленных предприятиях и даже наравне с мужчинами выполняют задачи спецоперации.

«Особое уважение вызывают семьи воинов: жены, дочери, матери, сестры, бабушки. Низкий им поклон»,— сказал Алексей Текслер.

После этих слов зал зааплодировал.

Губернатор подчеркнул, что в Челябинской области действуют различные льготы для самих бойцов и их семей. Ко многим вопросам подключается региональный Союз женщин. И эти женщины успевают решать не только эти, но и другие задачи.

«А еще сила женского сообщества заключается в том, что они умеют делиться друг с другом всеми полученными знаниями, опытом, навыками. И именно для этого сегодня и работают площадки форума»,— сказал губернатор.

Завершая свою приветственную речь, Алексей Текслер сказал, что в будущем роль женщины будет только возрастать. А государство продолжит поддерживать их и их семьи, и не только молодые.







Поприветствовала гостей форума и основатель Фонда 2020, общественный деятель Ирина Текслер. Она подчеркнула, что на новой большой площадке организаторы смогли уместить все самое интересное.

«Я ужасно переживала из-за погоды, что что-то нам помешает. Но нам ничего не помешало, и я благодарю вас за то, что вы пришли. Спасибо нашим спикерам, которые приехали к нам не только, чтобы рассказать нам что-то новое, но и сказать, что мы все делаем правильно. Мы — уральские женщины со стальным характером, нам просто нужно немножечко поддержки и подсказки. Мы вместе, и вместе мы можем очень многое»,— сказала Ирина Текслер.

Она призвала женщин постараться обойти все площадки форума, поскольку тут можно и проверить здоровье, и приобрести одежду и аксессуары южноуральских брендов, и узнать о прививках, и проконсультироваться с юристами по трудовым отношениям, и многое другое. А еще участниц форума ждут интересные лекции от известного стилиста Кати Гершуни, бизнес-тренера Нины Зверевой и других звездных гостей.

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