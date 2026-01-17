Легкоатлетка Полина Кнороз установила рекорд на мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске

Но заняла второе место в смешанном турнире по прыжкам с шестом

В Челябинске завершился один из старейших легкоатлетических турниров — мемориал Лукашевича и Середкина по прыжкам в высоту с шестом. В этом году он прошел в 44-й раз и собрал звезд легкой атлетики из России и Беларуси. В состязаниях по прыжкам с шестом рекорд мемориала среди женщин установила Полина Кнороз, взяв высоту 4,74 м. Однако она заняла второе место в смешанном турнире, победу здесь одержал Матвей Волков из Беларуси, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сильнейшие прыгуны-высотники по традиции открывали новый соревновательный год состязаниями в Челябинске. Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина вновь собрал сильный состав участников. Среди них призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, многократные чемпионы страны.

«Уверен, что уникальность этого турнира, когда юные спортсмены выступают вместе с титулованными атлетами, конечно же, укрепляет эти традиции и результаты и несет их на долгие-долгие годы вперед. Для кого-то этот турнир станет не только стартовой точкой, но и проверкой себя на прочность», — отметил на церемонии открытия соревнований министр спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Также участников руководитель региональной федерации легкой атлетики Семен Михайлов, дочь Вячеслава Середкина Юлия, сын Юрия Лукашевича Алексей и ректор УралГУФК Виталий Игнатенко.

В секторе для прыжков в высоту среди женщин главная борьба за победу развернулась на отметке 1,91 м. Наталья Спиридонова из Московской области взяла ее с первой попытки, а Татьяна Ермаченкова из Ленинградской области — со второй. Увы, но 193 см не взяли ни та, ни другая. Бронза же досталась Кристине Королевой из Липецка, у нее результат — 191 см.

В аналогичных состязаниях среди мужчин мог бы составить конкуренцию и побороться за победу челябинец Никита Анищенков (он дает параллельный зачет Московской области). Но вынужден был наблюдать за турниром в качестве зрителя. Месяц назад он получил серьезную травму, и пока еще не готов к состязаниям.

«Зрители сюда приходят за эмоциями, увидеть красивые прыжки и борьбу топовых спортсменов. На этих стартах все результаты априори будут высокими, потому что выступают лучшие из лучших. Конечно, Даня Лысенко — фаворит. Но ему может составить конкуренцию Степан Веткин. Думаю, ребята покажут результат в районе 2,30 — 2,33 м», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» Никита Анищенков.

И ведь как в воду глядел! Москвич Данил Лысенко одержал ожидаемую победу и преодолел планку на высоте 2,33 м. Правда, со второй попытки, но этого оказалось достаточно, чтобы стать победителем мемориала. А вот второе место досталось Матвею Тычинкину из Башкортостана. А вот Степан Веткин замкнул тройку призеров. Оба остановились на высоте 2,26 м.

Легкая атлетика. Всероссийские соревнования памяти Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина. Прыжки в высоту.

Мужчины:

1. Даниил Лысенко (Москва) — 2,33 м.

2. Матвей Тычинкин (Башкортостан) — 2,26 м.

3. Степан Веткин (Брянская область / Смоленская область) — 2,26 м.

Женщины:

1. Наталья Спиридонова (Московская область / Псковская область) — 1,91 м.

2. Татьяна Ермаченкова (Ленинградская область) — 1,91 м.

3. Кристина Королева (Липецкая область / Кемеровская область) — 1,89 м.

В секторе для прыжков с шестом женщины соревновались наравне с мужчинами, но с гандикапом в 1 метр. Здесь в центре внимания была многократная чемпионка России Полина Кнороз. В прошлом году она установила рекорд мемориала — 4,72 м. И здесь была главным фаворитом состязаний.

Впрочем, внимания к своей персоне она привлекла и по другой причине. Одна из самых красивых и сексуальных спортсменок России любит эпатировать публику своими откровенными нарядами. Вот и в этот раз приятно было посмотреть на яркую девушку в облегающих спортивных шортах и топике.

«Это классно, что есть такие спортсменки, как Полина Кнороз или Кристина Королева, они создают эту атмосферу, дают обратную связь со зрителями. Они привлекают болельщиков на трибуны, люди приходят их персонально поддержать, восторгаться их красотой. И видеть то, как они красиво выполняют прыжки, это здорово!» — отметила олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова.

Кстати, титулованная спортсменка уже не первый год приезжает на мемориал в Челябинск. Ей же принадлежит и рекорд соревнований, который она установила в 2008 году — 2,01 м. Анна Чичерова уже завершила карьеру, но приехала на Южный Урал в качестве почетного гостя, а еще дала мастер-класс юным легкоатлетам Челябинской области.

Но вернемся к сектору для прыжков с шестом. Здесь приз зрительских симпатий однозначно достался Ренате Тимофеевой из Омска. Мало того, что она неоднократно обращалась к публике и просила ее поддержать аплодисментами перед каждым прыжком, так еще и запомнилась своей необычной и яркой прической — в стиле домовенка Кузи из известного советского мультика.

«Спасибо за комплимент, но не очень лестное для меня сравнение. Домовенок Кузя не самый симпатичный персонаж. А вот Кудряшкой Сью меня подруги и знакомые иногда называют», — рассказала Рената.

Что касается Полины Кнороз, то она вновь подтвердила свой высокий уровень мастерства. Она установила новый рекорд мемориала среди женщин, преодолев планку на высоте 4,74 м. Обновила свое же достижение. Но в этот раз этот результат не стал для нее победным.

Легкая атлетика. Всероссийские соревнования памяти Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина. Прыжки с шестом, смешанный турнир:

1. Матвей Волков (Беларусь) — 5,79 м.

2. Полина Кнороз (Москва) — 4,74 м.

3. Михаил Шмыков (Иркутская область / Краснодарский край) — 5,74 м.

Возмутителем спокойствия в секторе стал Матвей Волков из Беларуси. Он взлетел на высоту 5,79 м. Уже в статусе победителя мемориала он попытался штурмовать рекорд соревнований, но планка на высоте 5,81 метров ему не покорилась.

Фото: Дмитрий Сопильняк и Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).