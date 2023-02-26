Снегопад, дождь и штормовой ветер ожидаются в Челябинской области 27 февраля

Непогода разыграется уже предстоящей ночью

В понедельник, 27 февраля, в Челябинской области потеплеет до +4°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают снег, переходящий в дождь, и штормовой ветер до 23 метров в секунду. На дорогах ожидается гололед.



Предстоящей ночью в регионе будет минус 4 — 9 градусов. Днем потеплеет до +4°C. Погода будет пасмурной, в большинстве районов пройдет снег, переходящий в дождь. В горах осадки будут умеренными, а на западе — сильными. Местами возможны метели. На дорогах гололед. Ветер юго-западного направления от 9 до 14 метров в секунду с порывами до 23 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник ожидаются слабые осадки и до −8°C. Днем воздух прогреется до +3°C, пройдет небольшой снег, переходящий в дождь. Ветер юго-западный от 9 до 14 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.