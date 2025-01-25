Как пермский театр «Карабаска» продлевает в Челябинске новогоднюю сказку

Один из привезенных на гастроли спектаклей — мистическая «Ночь перед Рождеством»

В Челябинск на гастроли приехал пермский театр «Карабаска». Три дня артисты будут показывать три постановки — «Ночь перед Рождеством», «Серебряное копытце» и «Морозко». Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на показе гоголевской истории. Рассказываем, почему стоит познакомиться со «Сказками от Карабаски».

«Карабаска» — первый в Пермском крае негосударственный театр кукол. В прошлом году он отметил 20-летний юбилей. Главная его особенность — в театре играет всего два артиста: худрук Андрей Тетюрин и актриса Наталья Красильникова.

«Готовить спектакли вдвоем тяжело, конечно. Процесс рождения спектакля — это процесс рождения ребенка. Сначала задумывается какая-то тема произведения: берем понравившийся материал, а потом рассуждаем, сможем ли мы это сделать, осилим ли вдвоем. И мы работаем с теми режиссерами, с которыми очень хочется работать. Поэтому и ушли из государственного театра: не всегда там актер может работать так, как хочет», — рассказывает Андрей Тетюрин.

Вместе артисты создают истории, чтобы «сделать мир чуточку добрее». И объехали с ними всю Россию, в том числе с «Ночью перед Рождеством». Эта постановка в 2015 году стала первым номинантом премии «Золотая Маска» от Пермского края в искусстве театра кукол.

В школе все проходят «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, поэтому знают Вакулу, оседлавшего черта, его возлюбленную Оксану и, конечно, черевички, которые «носит сама царица».

Множество персонажей на сцене. Два актера. И ощущение, что артисты — не просто «тени», управляющие куклами, а продолжение своих героев. Им не обязательно отыгрывать Вакулой, чертом или казаками, они могут показать эмоции сами, на своих лицах. Прервать игру кукол и стать «говорящими головами». Или стесняться, злиться или смеяться за игрушек с застывшими эмоциями на лицах.

Артистам не нужна большая сцена, не нужны яркие декорации. Пермяки показывают: рождать яркие спектакли можно и вдвоем.

Вакула, конечно, достал черевички Оксане. Пузатый Пацюк наелся летающих пельменей (сцена особенно понравилась детям). Черт пролетел до Петербурга и обратно. Сыграли аутентичные песни. А артисты на час погрузили зрителей в знакомую и вроде бы не какую-то гиперсложную, осовремененную или экзотичную интерпретацию, но очень притягательную. Как в девизе театра «Карабаска» — историю, делающую мир чуточку добрее. Может быть, в этом и есть залог успеха — в мире информационного шума иногда не хватает доброй истории на час.

Стоит сказать, что дети — тяжелая публика. Они ходят в театр, потому что этого требует школьная программа, редко погружаются в сюжет и любят болтать во время представления. Их вниманием сложно завладеть. На «Ночи перед Рождеством» зал смеялся над комичными эпизодами и молчал, когда того требовал момент. И, наверно, это лучший показатель для артистов. Ведь детей не обманешь.

Напомним, в 2024 году театр «Карабаска» приезжал в Челябинск на «Соломенный жаворонок» (пермяки уже постоянные гости фестиваля). Тогда зрителям показали спектакль «Бесприданница. Островский».

Материал создан ИА «Первое областное».