Из Челябинска в Ясиноватую и Авдеевку направили технику, маскхалаты и продукты

Сопровождать гумконвой будут депутаты гордумы

Из Челябинска в Ясиноватую и Авдеевку отправили мотоцикл, квадроцикл и дизельные генераторы. Волонтеры и депутаты собрали крупную партию гуманитарного груза.





Об отправке рассказал депутат Челябинской городской думы Алексей Четвернин. Для народных избранников уже стало хорошей традицией во время своего отпуска по основному месту работы ездить на наши новые территории и оказывать помощь как нашим военнослужащим, так и людям, попавшим в сложные жизненные ситуации. 13 мая отправляется большая партия груза — это и дизельные генераторы, и квадроцикл, и мотоцикл, и средства личной гигиены, продукты питания, маскировочные халаты.





«Это гуманитарная помощь, которую собрали общими силами наши жители совместно с неравнодушными предпринимателями и металлургическое отделение партии „Единая Россия“. Вся эта работа проводится под руководством нашего губернатора, секретаря регионального отделения партии „Единая Россия“ Алексея Текслера», — пояснил Алексей Четвернин.

Груз направляется в подшефную территорию — Ясиноватую и Авдеевку. Депутаты лично сопровождают колонну. В пути они проведут около двух суток. Сам парламентарий ездит в Донбасс уже четвертый год.

Руководитель общественной приемной губернатора в Металлургическом районе Владимир Сыров лично купил мотоцикл.





«Я некоторое время назад посмотрел, как готовят штурмовиков мотовзвода, и понял, что им это необходимо для того, чтобы оперативно добираться до передовой. Ну и свой месячный доход решил потратить на покупку мотоцикла. Выбрали, чтобы он был защитный и так далее, чтобы наши быстрее воевали и оставались живыми. Сейчас мобильные группы — это действительно хорошо для победы», — рассказал Владимир Сыров.

Стоимость такого мотоцикла — 150 тысяч рублей.

Депутат Станислав Новичихин пояснил, зачем в зону СВО отправляют квадроцикл.





«Это полноприводная машина, которая справится с любым бездорожьем, проберется по лесу, по лесополосам и по полям. Так как он оснащен полным приводом, мощностью 700 кубов, этой технике ничего не стоит взять на борт двух бойцов, груз, снаряжение, и, если надо, можно зацепить прицеп или телегу и также дополнительно везти дополнительный груз, необходимый в том или ином месте. Поэтому я уверен, что эта техника пригодится и сыграет свою роль», — заявил Станислав Новичихин.

Депутат Челябинской городской думы Юрий Скалунов добавил, что только в декабре 2025 года общими усилиями депутатов и неравнодушных жителей города отправили гуманитарной помощи на сумму более 7 миллионов рублей.





Сейчас принято решение организовать благотворительный фонд для продолжения этой работы. Фонд будет заниматься доставкой грузов в Ясиноватую.





Ранее мы рассказывали, как участники общественной организации «Память сердца» из Челябинска в седьмой раз отправили гуманитарную помощь «за ленточку».