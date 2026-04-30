Из Челябинска в зону СВО отправится гуманитарная помощь от детей войны

Женщины из «Памяти сердца» делают это в память о своих отцах

В Челябинске участники регионального отделения общественной организации «Память сердца» отправили в седьмой раз гуманитарную помощь в зону СВО. На передовую в коробках повезут лекарства, продукты и теплые письма, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Организация «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества» существует 26 лет. Когда-то в ней было более двух тысяч человек, сейчас осталось 443. Каждому далеко за 80.





«Мы знаем, что такое война. У нас отцы погибли на фронте, мы сами — дети, которые только родились или еще не появились на свет. А я вообще еще не родилась. И всем нам так хотелось увидеть отца», — говорит руководитель организации Галина Конева.

На коробках — послание ребятам «за ленточку». Всего около 17 упаковок с медикаментами, бинтами, ватами, обезболивающими, обеззараживающими, таблетками от гриппа. Добавили продукты и сладкие подарки.





«Мы вкладываем туда еще письма и рисунки, чтобы им было приятно», — делится участница отделения Нина Кудряшова.

Женщины покупают все сами, как и фасуют по коробкам.





«Люди сами звонят, спрашивают: „когда будете за победу собирать?“, помогают нести коробки. Для меня это очень трогательно и очень волнующе», — добавляет участница отделения Евдокия Абрамова.

Во время погрузки женщины возложили цветы к единственной в городе интерактивной доске памяти. На ней — портреты погибших участников СВО, призванных Советским военкоматом. 7 мая здесь появятся новые имена — 16 погибших бойцов. И все они награждены орденом Мужества.





«Наша организация благодарит администрацию Советского района, главу Макарова Владислава Евгеньевича, замглавы Татьяну Николаевну. Мы также благодарим Совет ветеранов», — перечисляет помощников Галина Конева.

Посылки дойдут до адресатов уже в середине мая.

