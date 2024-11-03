«Гусарская баллада» — первая премьера 69-го сезона в Челябинском театре оперы и балета

Делимся снимками новой постановки об отваге и любви

Челябинцам подарили возможность посмотреть «Гусарскую балладу» не только по телевизору, но и в театре. В Оперном поставили историю Надежды Дуровой — женщины, надевшей мужской военный мундир и отправившейся воевать с французами в начале XIX века. В челябинском театре историю приблизили больше к телевизионной картине, нежели к мемуарам кавалерист-девицы, чтобы было легко, с юмором и песнями.

Все, как и в картине Эльдара Рязанова, начинается с бала, где юная Надя Дурова (от телевизионного имени героини решили отойти) встречает поручика Ржевского и решает разыграть ловеласа, переодевшись в мундир корнета. Исполнительница главной роли, Виктория Дедюлькина, будто рожденная для драматических ролей (вспомним премьеру прошлого сезона — «Мату Хари»), на этот раз идеально вписывается в юмористический спектакль и свою отважную героиню и повесу Надю-Шуру.

«Пока я не нашла свой образ, я предпочитаю не ориентироваться на других героинь, на другие прообразы. Считаю, что нужно найти свое. Если ты возьмешь подачу другой героини, это просто может тебе не подойти. Нужно искать и „рождать“ свой образ», — ответила Виктория на вопрос, вдохновлялась ли игрой Ларисы Голубкиной в фильме.

Но война подкрадывается незаметно: гусары уходят на защиту страны, а Надя вместе с ними, переодевшись в мужской костюм и отрезав локоны «под мальчика». Конечно, судьба сведет ее с Ржевским. А еще подарит возможность проявить себя отважным бойцом (пусть и совсем немножечко женщиной, которая может испугаться, впрочем, как и все мы).

Постановка — не просто балет, а водевиль, то есть на сцене и поют, и танцуют. Так, хор исполнил знаменитую композицию «Давным-давно», а еще челябинцы услышали арию Кутузова. Ее, к слову, до этого ни разу не исполняли на большой сцене: режиссер-постановщик Сергей Бобров поделился, что текст песни нашли в тайниках композитора Тихона Хренникова.

«Получился новый жанр для Челябинского театра. Это и не мюзикл, и не водевиль, это балет с вокалистами. Такая достаточно легкая история о любви, чести и доблести», — поделился Сергей Бобров.

Для Челябинска подготовили и другие новинки. Постановку привезли из Красноярска, но на этот раз добавили сложных элементов и необычных приемов: театр теней, видеопроекцию, колонны особняка, превращающиеся в пушки. Немного изменили и концовку.

Легкая история должна понравиться челябинской публике (а судя по тому, как ее принял зал, уже понравилась). Спектакль получился очень семейным: и взрослым, и детям есть на что посмотреть. Боевые сцены, гусарские пьянки, забавные перебранки корнета-девицы и поручика Ржевского. Отважные вояки, которые покидают свои семьи, чтобы защитить Родину. И, конечно, любовная линия (куда без нее).

Небольшой спойлер: во время поклонов зрителям лучше не расходиться. В конце челябинцев ожидает неожиданная «сцена после титров».