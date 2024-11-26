Гран-при областного «Марафона талантов» и 300 тысяч рублей получили артисты из Пласта

Коллектив «Поколение» покорил сердца зрителей и жюри

Накануне в Челябинске отгремел гала-концерт областного народного фестиваля «Марафон талантов», а его победители получили дипломы и денежные призы. Яркие краски праздника запечатлел фотограф Первого областного информагентства Дмитрий Сопильняк.

Фестиваль проходил на Южном Урале уже в 11-й раз и собрал более 700 участников со всего региона. В течение года они проходили отборочные этапы. В финал попали 25 коллективов, все они получили возможность выйти на сцену Театра драмы имени Наума Орлова и побороться за главный приз — 300 тысяч рублей.

«Жюри пришлось нелегко. Выбрать лучшего было сложно, ведь здесь собрались самые крутые артисты Челябинской области», — призналась член жюри, общественный деятель и учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Фонд 2020 уже пять лет поддерживает фестиваль. На этот раз свой спецприз — диплом и сертификат на 50 тысяч рублей — общественники отдали вокалисту, обладателю шикарного баритона Артему Радионову. Жюри пророчит юноше большое будущее.

Еще один сертификат Фонда 2020 — на 25 тысяч рублей — получила певица из Пластовского района Клавдия Назарова. Ирина Текслер отметила вклад исполнителя в сохранение народных традиций.

Дипломы и сертификаты на 25 тысяч рублей от Заксобрания Челябинской области достались Диане Вахитовой из Магнитогорска, исполнившей песню на жестовом языке, студии эстрадного пения «Дебют» — группе «Фаер» из Снежинска и образцовому коллективу «Задумка» из Челябинска.

«Друзья, вы уже дошли до финала, а значит, все — победители!» — заявил председатель Законодательного собрания области, заместитель секретаря реготделения «Единой России» Олег Гербер.

От министерства культуры Челябинской области диплом и сертификат на 25 тысяч рублей получил Алмаз Бикметов из Аргаяшского района.

В оценке артистов и в церемонии награждения также принимала участие директор Челябинского государственного академического театра драмы Елена Петрова.

Лучшим солистом среди детей назвали Максима Фомина из Челябинска.

А лучшим солистом среди взрослых артистов — Алексея Великоднева.

Лучшим детским коллективом стала академия танца «Елизавета».

А лучшим взрослым ансамблем — клуб любителей татарского танца из Магнитогорска «Казаныш».

Спецприз за сохранение традиций получил семейный фольклорный ансамбль «Родня». Кстати, недавно его участники стали героями публикации Первого областного информагентства.

И наконец, Гран-при фестиваля и 300 тысяч рублей взял творческий коллектив «Поколение» из Пластовского района.