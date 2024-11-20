Главное — традиции. Семья из Миасса посвящает свободное время музыке и путешествиям

Коллектив выступает в разных городах России

Многодетная семья Глининых из Миасса стали героями снимка фотографа ИА «Первое областное». Фотографию любой желающий мог увидеть на фотовыставке «Призма 15/90». Папа, мама и четверо ребятишек являются частью творческого коллектива «Родня». Они поют, танцуют, выступают в народных костюмах в разных городах России и представляют традиционную культуру Челябинской области.

В 2019 году Семен и Ольга вместе с детьми Ульяной и Леонтием были на фестивале в селе Уйском. Фотограф ИА «Первое областное» Марина Власова сразу обратила внимание на маму и двоих ребятишек в традиционных русских одеждах. Эмоциональный снимок появился не только в сетевом издании 1obl.ru, но и на выставке «Призма 15/90».





А на днях семья Глининых приехала в Челябинск на закрытие выставки с творческим номером.





«Мы с супругой занимаемся фольклором больше 15 лет, постоянно ездим на фестивали. В Уйском мы были на юбилейном фестивале казачьей культуры „Родники золотой долины“. Там нас фотограф и запечатлел. Мне так приятно — такая светлая фотография. Спасибо вам», — сказал глава семьи Семен Глинин на фотовыставке.





За последние пять лет семья разрослась — на свет появились Мария и Степан. Ребятишки играют пока на несложных инструментах и совершенно свободно чувствуют себя перед публикой.





Мама Ольга рассказала, что в составе коллектива «Родня» две семьи — их и семья друзей из Бакала. Вместе они показывают зрителю традиционную культуру Челябинской области.





В семье свободное время посвящают пению, игре на инструментах и лепке пельменей. Ольга в разговоре с журналистами подчеркнула, что у них дома нет телевизора.

«А так как мы это все любим, дети, соответственно, тоже продолжают дело вместе с нами. Мы их не заставляем, они сами подхватывают», — рассказала многодетная мама.





Первые костюмы Ольга шила самостоятельно. Это традиционная одежда, которую носили 150—200 лет назад. Теперь женщине помогает подруга. И сейчас семья в любое время года придерживается одного стиля. Так с концертами они путешествуют по городам России.

«Мы стараемся с детьми ездить, чтобы показать им нашу родину, чтобы они посмотрели, какая у нас красивая страна», — отметила Ольга.





Во время поездок семья встречается с друзьями, заряжается эмоциями и радостью.