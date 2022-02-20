Фоторепортаж: как южноуральские СМИ боролись за Кубок по сноуборду и горным лыжам

Помимо соревнований журналисты и блогеры приняли участие в медиафоруме

С 18 по 20 февраля на «Солнечной долине» в Челябинской области прошел Кубок СМИ 2022 по горным лыжам и сноуборду имени Ольги Давиденко, в котором приняли участие более 70 команд, включая медиахолдинг «Первый областной». Наши журналисты вместе с коллегами из других СМИ скатились со склонов, побывали на медиафоруме «Вершина» и вернулись домой с наградами. Самые яркие моменты Кубка — в фоторепортаже ИА «Первое областное».







Темой медиафорума стало «Продвижение региона». Спикерами выступили создатель и главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, шеф-редактор федерального медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Сазонов, сооснователь крупнейшего в России фестиваля путешественников «Слет под рюкзаком» Олеся Облачная и другие.

Участие в форуме приняла и общественный деятель Ирина Текслер. Она поблагодарила организаторов за то, что ее включили в организационную комиссию и отметила, что это позволило выработать новую концепцию форума и выбрать темы, близкие медийному сообществу. Одной из них стал «Имидж Челябинской области в глазах местных жителей и людей, живущих за пределами Урала».



Фото: пресс-служба Кубка СМИ 2022

«У нас очень много проектов, много что делается в последние 2-3 года, и мы должны об этом правильно рассказывать. Ведь очень много остается без внимания прессы, без внимания интернет-сообщества. А мы делаем много практик, много проектов, уникальных для нашей страны»,— отметила Ирина Текслер.

Среди таких проектов — научно-популярный фильм «Аркаим. Колесница времени», в центре сюжета которого — эксперимент челябинских ученых по реконструкции древнейшей колесницы. Кстати, посмотреть его можно в челябинских кинотеатрах бесплатно.







Кроме форумов представители СМИ приняли участие в соревнованиях по горным лыжам и сноуборду. Команда медиахолдинга «Первый областной» на Кубке СМИ взяла третье место в командном зачете и первое — в мужском по лыжам.







Все участники вернулись домой не только с новыми знаниями, но и незабываемыми эмоциями.



