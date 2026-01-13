Еще два комплекса для прохода тоннелей метротрама привезли в Челябинск

Первый щит на стройплощадку на Косарева доставили до Нового года, первые элементы второго — завезли сразу после каникул

На строительную площадку будущей станции метротрамвая «Улица Косарева» в Челябинске доставили самые крупные элементы механизированного тоннелепроходческого комплекса. Там готовятся к началу проходки подземных тоннелей линии «Север — Юг».





На специальных автомобильных тралах привезли 6-метровый ротор и 32-тонный металлический защитный кожух головной части, так называемую юбку, сообщает представитель подрядчика. Это первые негабаритные части одного из двух щитов, которые будут работать на этом участке. Оборудование прибыло из Нижнего Новгорода, где комплекс использовали для прокладки двух полуторакилометровых тоннелей.





Перевозку более 100 тонн оборудования провели во время новогодних каникул в сжатые сроки и в сложных погодных условиях. После доставки и сборки всех оставшихся частей комплекс будет представлять собой конструкцию длиной более 80 метров и весом свыше 510 тонн. Для перевозки основного технологического оборудования потребуется 18 большегрузных машин.





На площадке «Улица Косарева» в первом полугодии 2026 года планируется завершить строительство стартового котлована и начать проходку тоннелей в сторону Торгового центра. Всего на строительстве челябинского метротрамвая будет задействовано шесть тоннелепроходческих комплексов. Четыре из них уже находятся в городе.

Напомним, что первая проходка тоннеля линии «Север — Юг» стартовала 26 декабря на улице Овчинникова. Параллельно на проспекте Победы для устройства стартового котлована уже выполнены подготовительные работы: переустроены коммунальные сети и трамвайные пути, организован объезд.



