Дорожники Магнитогорска вернулись к прежнему режиму работы

После обильных снегопадов на очистку тротуаров и улиц выходили максимальное число дворников

В Магнитогорске отчитались о ликвидации последствий снегопадов. После усиления сил и средств на вывоз снега с дорог и тротуаров дорожники выходят на прежний режим работы. Но очистка не прекратится ни днем, ни ночью, передает пресс-служба городской администрации.

В городе металлургов только за прошедшие сутки вывезли более 12 тысяч тонн снега.

«Продолжаются на основных автомагистралях, второстепенных проездах и пешеходных зонах. К примеру, силами подрядных организаций идет очистка тротуаров на улицах 50‑летия Магнитки и Советской. Также спецтехника работает на основных УДС, среди которых проспект Карла Маркса, улицы Советская и Галиуллина», — сообщили в администрации города.

Напомним, после сильных снегопадов, когда на область обрушились осадки, превышающие в 2,5 раза месячную норму, все дорожники усилили очистку улиц от наката и колеи.