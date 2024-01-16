В Челябинске увеличили число дорожных рабочих почти вдвое

Вместо привычных 500 человек 16 января на уборку снега вывели 900 дворников

Сегодня, 16 января, в Челябинске снег с дорог, тротуаров, прилотковой части и остановок убирают 901 рабочий и 302 спецмашины. Ранее на уборку выводили чуть более 500 человек. Как сообщили в пресс-службе администрации города, подрядчик не только убирает снег, но и при необходимости применяет реагенты на опасных участках дорог.

В ночные часы в уборке снега были задействованы 203 рабочих и 276 спецавтомобилей. На полигон подрядчик вывез более 21 тысячи кубометров снега.

Всего за минувшие сутки на полигон вывезли почти 34 тысячи кубометров осадков.

В мэрии просят горожан не оставлять свои автомобили на проезжей части, особенно в ночное время, поскольку они мешают очистке от снега дорог и прилегающей территории.