Праздничные мероприятия в честь Дня Победы начались в Челябинске с возложения цветов к Вечному огню

В церемонии приняли участие бойцы Челябинского гарнизона, ветераны, жители города

В Челябинске начались торжественные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Великой Победы. По традиции мероприятия начинаются с возложения цветов и венков к мемориалу Вечный огонь.

В церемонии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что жители региона чтят и помнят подвиг своих героев.

«Дорогие ветераны, уважаемые земляки, 79 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Советский солдат, несмотря на все трудности, дошел до Берлина. Водрузил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. Сегодня мы отмечаем самый главный праздник нашей страны — День Победы. Челябинская область внесла свой значительный вклад в дело Победы. Сотни тысяч наших земляков ушли на фронт, пали на полях сражений. Здесь, в Челябинской области, день и ночь на оборонных предприятиях трудились наши земляки. Женщины и дети сменили мужчин, которые ушли на фронт. И они выковали Меч Победы!» — обратился глава региона к южноуральцам.

Он отметил, что сегодня страна тоже переживает рубежное время.

«По сути, тот же враг, коллективный запад угрожает нашей стране, угрожает ее независимости и свободе. И сегодня уже нынешнее поколение наших воинов сражается за нашу землю, освобождает наши исторические территории. Дорогие земляки, вечная память народу-освободителю, вечная память воинам-победителям, труженикам тыла. Слава нынешним воинам, бойцам специальной военной операции. С праздником, с Днем Великой Победы!» — сказал губернатор.

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